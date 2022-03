Insigne: Mancini – “Ti aspetto sabato a Coverciano”

Un periodo non semplice quello del capitano Lorenzo Insigne il quale, dopo la decisione di dire addio al Napoli alla volta dell’America, sta affrontando diverse difficoltà sopra tutto a livello psicologico con la società azzurra e i suoi tifosi.

La telefonata del C.T Mancini

Non tutti i mali vengono per nuocere, recita un vecchio detto. E questo vale sopra tutto quando il telefono squilla e il nome che compare è quello del C.T della Nazionale, Roberto Mancini.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in un approfondimento sul Napoli, spiega che Mancini ha chiesto, al numero 24 del Napoli, di prendere il primo volo per Coverciano subito dopo la fine di Napoli – Udinese.

Un sogno nel cuore

Se il sogno nel cuore dei tifosi del Napoli è la vittoria dello Scudetto, Insigne di sogni ne ha più di uno.

Il primo, appunto, è quello di vincere con il Napoli lo Scudetto, così da poter festeggiare insieme alla sua città una vittoria che manca da trentadue anni.

Il secondo è quello di riuscire a conquistare il Mondiale, che nel 2014 da esordiente, è riuscito solo a sfiorare.

Certo che dopo la vittoria dell’Europeo, Insigne affronterà questa nuova sfida con più sicurezza e consapevolezza, ma c’è da dire che, per il suo stato attuale, la telefonata del C.T era proprio quello di cui Lorenzo Insigne aveva bisogno.

Napoli – Udinese: si riparte da qui

Dopo la prima sconfitta dell’Italia dal Mondiale, Roberto Mancini, sa che non può sbagliare la scelta dei suoi uomini da schierare in campo e ciò significa che non potrà lasciarsi andare ai sentimentalismi.

Nonostante l’Italia si scontrerà con la Macedonia, non sarà possibile per gli Azzurri prendere alla leggera questo match e lo sa anche Lorenzo Insigne.

Questo è il motivo per il quale, il capitano, dovrà dimostrare di essere quasi indispensabile. E come riuscirci? Iniziare dalla partita che vedrà scontrarsi il Napoli con l’Udinese alla Stadio Diego Armando Maradona.

Le ultime partite

La possibilità Spalletti non gliel’ha mai vietata, anzi. Va detto che è stato lo stesso Insigne che nelle ultime giornate ha preferito la panchina, per due ragioni: la prima era un disturbo muscolare, il secondo legato ad una situazione emotiva dovuta ad un lutto in casa.

Ciò nonostante Spalletti gli ha sempre dato numerosi muniti di gioco, perché in merito a questo giocatore gli può essere recriminato l’addio alla società di ADL, ma certamente sarebbe un’offesa mettere in dubbio le sue abilità nel gioco.

Insomma, Lorenzo Insigne, adesso dovrà veramente dare il tutto per tutto se vuole realizzare i suoi obbiettivi prima del volo solo andata per l’America.

