Insigne: Dai fischi agli applausi, chiamate Stranamore!

Un titolo che tenta di far comparire un sorriso sul volto dei lettori, ma che non si allontana molto dalla realtà.

Un rapporto complicato quello di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, con la tifoseria azzurra, la quale appresa la notizia del suo addio al Club partenopeo, si è sfogata con insulti e perdita di fiducia ad un giocatore che per molti anni ha vestito con fierezza i colori della squadra del Golfo di Partenope.

Ma come in ogni storia di amore, con alti e bassi, anche quella tra Insigne e il Napoli, potrebbe risanarsi.

Lazio -Napoli: il goal della ripresa.

Forse un piccolo accenno di cambiamento per la riconquista della fiducia, è avvenuto ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma, nel quale, durante il match Lazio – Napoli, il capitano di Frattammggiore, ha segnato al 62′ un goal di precisione millimetrica.

Un goal che da dato modo alla squadra di Spalletti di credere in se stessa e vincere una partita fondamentale per la corsa allo scudetto.

Ed è proprio lo scudetto tanto atteso sul quale più volte si è espresso l’attaccante.

Infatti non ha mai fatto mistero che il suo sogno più grande è quello di conquistare il primo posto, di festeggiare con la sua squadra un grade risultato e portare alla città di Napoli la gioia che attendono ormai da troppo tempo.

Insigne e i fischi

C’é da dire però che forse il goal di ieri sera è stato di rilevante importanza , non solo per la partita fine a se stessa, ma per la credibilità del giocatore.

Pochi giorni fa infatti, Lorenzo Insigne dallo scontro contro il Barcellona, è uscito dal campo accompagnato dal boato dei fischi dei tifosi napoletani, i quali erano particolarmente irritati dalla pessima prestazione in campo, sostenendo che ormai il capitano fosse in grado di segnare solo su rigore.

Ma in questo panorama sembrerebbe che la frase ” tutto bene quel che finisce bene” sia la più adatta nel descrivere il rapporto Napoli – Insigne.

Chissà cosa succederà tra Insigne e il Napoli il giorno della sua partenza per la volta dell’America.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati