Insigne: C’è solo un capitano

“Solo un allenatore che ha perso il senno potrebbe rinunciare alle qualità di Lorenzo Insigne. E’ un buon capitano, è un calciatore che ha cuore” queste le parole di Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della partita Milan – Napoli. Un’assenza, quella di Insigne, che sta iniziando a pesare molto nella rosa del Napoli.

Mea Culpa

E’ forse il grande cuore di Insigne che ha portato sulla “cattiva strada” Spalletti il quale ha dichiarato di essersi approfittato della sua disponibilità. Insigne è un giocatore che vuole esserci per la squadra, che vuole portare a casa il risultato. Questa sua predisposizione, da vero capitano, lo ha indotto a non fermarsi mai nemmeno difronte a dei problemi fisici che oggi sono diventati infortuni.

L’addio?

Nelle ultime settimane Insigne è sotto i riflettori per la questione rinnovo del contratto, perché secondo la proposta di ADL, Insigne dovrebbe accettare un contratto, passando da 4,5 mln a 3 mln di euro. Un capitano del suo livello, campione europeo, innamorato della sua città (natale) e della sua maglia azzurra, non dovrebbe mai prendere in considerazione le offerte che il mercato gli propone all’orizzonte.

Sembrerebbe però che il presidente ADL stia facendo l’impossibile affinché il capitano dica addio alla squadra, caso strano proprio quando Spalletti è l’allenatore.

L’idea, che in queste settimane sta accomunando il pensiero di molti tifosi, è che il presidente del Napoli, non che produttore cinematografico, voglia rimettere in scena un remake di qualche anno fa che vedeva come protagonisti il team della ASR Roma, Spalletti e Totti.

Le parole di Lorenzo Insigne

Nel frattempo Insigne in questi giorni si è raccontato a cuore aperto alla penna di Angelo Carotenuto, nella rivista Undici. Lorenzo il bambino che giocava per strada con il pallone, scartato dalle grandi squadre perché non sufficientemente alto, a capitano della SSC Napoli. Una storia importante che certamente fa sognare i tifosi partenopei.

Ed è proprio durante l’intervista che il capitano azzurro si è messo a nudo dichiarando “La gente si è sempre aspettata tanto da me. Ho cercato di ricambiare. Ho avuto degli screzi qualche volta coi tifosi e mi dispiace. Qualcuno non mi ha mai compreso al 100 per cento. Chi mi conosce davvero, sa come sono fatto“.

La speranza è quella che il capitano del Napoli non se ne vada dalla sua squadra e dalla sua terra, che venga valorizzato per quel che vale veramente e che possa continuare a far sognare i suoi tifosi; e perché no, cosi facendo potrebbe cogliere l’occasione di farsi conoscere meglio.

