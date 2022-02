Il post partita di Canale 21: Chiariello furioso

Finisce 1-1 la partita del Napoli contro il Cagliari. Tanto vento, molti indisponibili, diversi errori e un infortunio importante, cosi si può descrivere la partita che questa sera si è giocata all’Unipol Domus.

Ciò nonostante il Napoli di Spalletti è riuscito a guadagnare un punto in classifica che fa andare a pari punti gli azzurri con i bianconeri.

Il post partita di Canale21

Umberto Chiariello questa sera a Canale21 ha commentato la partita e il suo pareggio che di certo non gli è piaciuto.

In particolar modo le scelte di Luciano Spalletti.

Ciò che gli viene recriminato è “l’utilizzo” di Osimhen e Fabian Ruiz. La domanda è se erano infortunati perché hanno giocato, forse non stavano così tanto male da non poter entrare in campo, e allora perché non farli entrare dal primo minuto?

Di seguito le sue dichiarazioni: ” Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti devono spiegarci un bel po’ di cose. Se non erano in grado di giocare, perché Osimhen e Fabian non hanno giocato dall’inizio? Formazione illogica, sistema di gioco nuovo, non ha fatto un tiro in porta per gran parte della partita.“

“Il Napoli ha proposto poco e niente. Se Fabian e Osimhen potevano giocare dall’inizio, perché sono stati tenuti fuori così a lungo? C’è stato un diktat aziendale? Qualcuno ha voluto così? Perché il Napoli ha rinunciato ai suoi uomini migliori? La partita importante era quella con il Cagliari, non l’altra con il Barcellona. Non valeva solo tre punti, ma decisamente di più. Rappresentava il sogno dei napoletani di raggiungere un traguardo importante. Io sono nero, è stata l’ennesima occasione persa”

Caso Ospina

Un altro gioco che certo non è piaciuto a Chiariello è stata la parata mancata di David Ospina, che durante le sue pagelle gli è costato un 4,5.

“Si è messa poi anche una papera di David Ospina che però poi ha risposto da uomo con grandi parate.“

Insomma il mal contento è generalizzato negli studi di Canale21.

La speranza è quella di credere che il pareggio di questa sera è la conseguenza di diversi fattori interni alla squadra: stanchezza fisica, infortuni e non la teoria pensata da Chiariello ossia una tattica messa appunto tra ADL e Spalletti.

