Il Napoli visto dai quotidiani nazionali

Titoli pressoché simili , quelli dei principali quotidiani nazionali, i quali utilizzano la stessa parola “REBUS”:

“Il Napoli è un rebus”

“Mertens e Spalletti c’è aria di crisi. Il futuro al Napoli ora diventa un rebus.”

TuttoSport

“Per la ripresa del 6 gennaio an Torino contro la Juventus, Spalletti non può contare su Kulibaly, Osimhen, Anguissa e Ounas in Coppa d’Africa, Rui squalificato più Insigne e Fabian Ruiz positivi”.

Un Natale amaro quello del Napoli che , durante le festività, è venuto a conoscenza del fatto che oltre ad Insigne anche Fabian Ruiz è positivo al Covid-19. Si aggrava sempre di più il quadro della squadra azzurra, la quale il 6 gennaio deve scontrarsi a Torino contro la Juventus, partita che certamente sarà complessa con due positivi, una squalifica e quattro partenze. Sette assenze pesanti, sopra tutto dopo i tre punti persi contro lo Spezia.

“La prospettiva non è incoraggiante per Luciano Spalletti che dovrà raschiare il fondo del barile per individuare la forma migliore con la quale respingere il 6 gennaio l’assalto Champions di Madame, ben sapendo che non potrà permettersi di giocare campionato e Coppa Italia. soltanto con Rrahamani e Juan Jesus per i suoi ruoli centrali.

La Gazzetta dello Sport

Spalletti è il protagonista delle pagine della Gazzetta dello Sport, in modo particolare per la situazione che si è venuta a creare nello spogliatoio del Napoli dopo la sostituzione di Mertens durante la partita Napoli – Spezia in cui ha perso tre punti fondamentali per la classifica.

“Quando il tecnico ha annunciato la sostituzione di Mertens lo stesso Dries e anche qualche altro giocatore ha manifestato dubbi, esplicitamente. Mertens non è mai stato uno spacca-spogliatoio, anzi come ben sa Spalletti è uno di quei senatori molto ascoltato dal gruppo e leader per personalità capacità di essere sempre positivo anche nelle avversità. Quella sostituzione a fine tempo, e non è la prima, ha creato un po’ di freddo fra giocatore e allenatore. Nulla di irrisolvibile e presto ci sarà anche l’auspicabile chiarimento.”

