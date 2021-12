Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Diversi i temi con i quali questa mattina, i principali quotidiani napoletani, hanno aperto le prime pagine. Vediamoli con ordine.

Il Mattino

“CONVOCATO OSIMHEN BRACCIO DI FERRO CON LA NIGERIA“.

Il Mattino di Napoli ha aperto la prima pagina sportiva con la convocazione di Osimhen per la Coppa d’Africa. Una convocazione che sta tenendo sulle spine il team del Napoli, cosi come i tifosi e lo stesso giocatore, il quale per partire, dovrà sottoporsi a delle ulteriori visite di controllo per verificare se la mascherina potrà essere sufficiente a supportare il gioco in campo.

“Impensabile che possa raggiungere il ritiro della Nigeria, iniziare il raduno pre-Coppa senza prima l’ok dei medici e del suo club. Anche perché va osservata la fase di cicatrizzazione della ferita: e sotto questo aspetto Osimhen ha pochissime possibilità di poter riprendere a giocare prima di un altro mese.“

La Repubblica

Titolo e argomento diverso per la Repubblica la quale sposta l’attenzione dalla Coppa d’Africa alcCovid-19 il quale dopo Insigne ha colpito anche Fabian Ruiz.

“Napoli, emergenza continua Fabian Ruiz fermo per Covid“.

L’attaccante spagnolo è risultato positivo dopo aver effettuato un tampone molecolare. Attualmente è bloccato in Spagna, dove ha trascorso le vacanze di Natale. Potrà rientrare in Italia solo dopo la negativizzazione al tampone per il Covid-19.

Tanta la preoccupazione per la salute dell’attaccante del Napoli, il quale è la seconda volta che deve scontrarsi con questo virus e che per colpa sua probabilmente dovrà saltare la partita del 6 gennaio contro la Juventus.

“È a rischio per il match del 6 gennaio contro la Juventus allo Stadium e non è una buona notizia per il Napoli. La luce si è spenta proprio dopo l’infortunio dello spagnolo, fermo dalla trasferta del Mapei Stadium dell’uno dicembre contro il Sassuolo.”

