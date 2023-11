Il Napoli sei mesi dopo: quante tranvate per De Laurentiis

Il 4 maggio del 2023 il Napoli di Aurelio De Laurentiis si laurea Campione d’Italia, staccando il biglietto per il titolo già con largo anticipo, e facendo mangiar polvere alle inseguitrici Lazio, Inter, Milan e soprattutto la Juventus.

+16 su Sarri (Lazio), +18 su Inzaghi (Inter), + 20 su Pioli (Milan) e +28 sulla Juventus: un qualcosa di davvero irripetibile in quanto a perfezione oltre che un gioco apprezzato in tutta Europa, dove il Napoli ha dato davvero lustro al calcio italiano.

Ma le cose belle purtroppo, specie se non curate a dovere, durano poco ed è proprio in quella data di festa napoletana, che iniziano le cosiddette “Tranvate” per Aurelio De Laurentiis. In poco tempo perde allenatore e Direttore Sportivo, cioè gli artefici di questo straordinario traguardo raggiunto.

De Laurentiis come per Cavani: ‘Sarò io il vostro Spalletti‘

Ricordate quando Cavani andò via? Il presidente prese Higuain. Ma con Giuntoli e soprattutto il mental-coach del Napoli, Luciano Spalletti sembra che i sostituti non siano di livello.

Facendo due conti troviamo: prima tranvata, dopo un casting di circa 40 attori non protagonisti, giunge a Napoli la controfigura si Spalletti. Rudi Garcia con un passato alla Roma molto lontano viene presentato in pompa magna, tipo Giulio Cesare, definendolo il seguito del lavoro Spallettiano. Ma il tecnico ha denigrato tutto l’anno precedente, per poi iniziare il lavoro sul campo, mai visto ne capito, per poi delegittimarlo e definitivamente esonerarlo. Il resto lo lasciamo all’attualità.

Campagna acquisti, nuovo DS e rinnovi fantasma

Dopo il tecnico, arriviamo alla campagna acquisti, Seconda tranvata: Salutano Kim, Lozano e Ndombelé, tre calciatori importanti, fondamentali i primi due, sostituiti con giovani di belle speranze ma che certamente non pronti al salto di qualità rispetto a chi a salutato nella finestra di mercato estiva.

Natan, Cajuste e Lindstrom, quest’ultimo con un passato all’Eintracht di Francoforte dove si mise in luce nel girone di Champions proprio contro il Napoli. Calciatori che in prospettiva diventeranno certo dei campioni, ma non per far compiere nell’immediato il salto di qualità della squadra. In pratica, sostituiti si, ma per far numero.

Il DS? Beh, Giuntoli veniva dal Carpi quindi non era Allodi, ma in silenzio e con sagacia ha costruito il Napoli dello scudetto, per poi passare alla Juventus. Tradito? Probabilmente più scappato, forse perché ritenuta giunta al termine la propria avventura in azzurro.

Il sostituto? Terza Tranvata: Mauro Meluso, ex Ds dello Spezia licenziato in anticipo rispetto al suo contratto in essere con la squadra spezzina. Non compare nelle vicende di mercato, e sinceramente, non compare proprio.

Infine la quarta Tranvata: invenzione dei contratti al ribasso. Con la vicenda Osimhen ancora irrisolta a tutt’oggi, dove si era parlato di 11 milioni di euro circa al calciatore, ed una clausola intorno ai 150 milioni circa da inserire nel contratto, in scadenza nel 2025.

Questa la gestione di sei mesi, dopo un trionfo atteso 33 anni, da parte di Aurelio De Laurentiis delirando un capitale di sicura crescita, tramutando il tutto in una fase decrescente e con idee ed organizzazione di pianificazione futura approssimativa. Detto in breve, l’ego non porta annulla di buono

Ora ci si affida Mazzarri per risollevare le sorti del Napoli e riportarlo ad alti livelli.

Come diceva Ryunosuke Satoro, scrittore giapponese “A livello individuale siamo una goccia, insieme siamo un Oceano”.Sperando che gli errori siano stati compresi e soprattutto cestinati.

