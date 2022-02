Il Napoli e la lotta allo Scudetto

In questo periodo del campionato, è inevitabile essere proiettati con il pensiero verso lo scudetto. Infatti la classifica della Serie A, nonostante cambi di settimana in settimana, da gli elementi per una proiezione del futuro.

Nonostante la vittoria del Milan di domenica, le tre squadre nominate big, che possono lottare fino alla fine per lo Scudetto sono: Il Napoli – l’Inter – il Milan.

A tal proposito si sono espressi l’ex allenatore del Napoli del 2013, Rafael Benitez e il giornalista Michele Criscitiello.

Rafael Benitez

Benitez è stato intervistato dal Corriere dello Sport, al quale ha dichiarato in merito a Napoli: “Napoli è una città dove sono stato bene, dove ho ancora amici e dove ho vinto. Al Napoli mi legano ricordi belli e mi fa piacere che stia lottando per lo scudetto. Ha pareggiato contro l’Inter e ha confermato di poter ambire fino all’ultimo al vertice”.

In merito alla domanda scudetto l’ex allenatore ha dichiarato: “L’Inter ha avuto grande regolarità e, se continua così, ha ottime possibilità di vincere lo scudetto perché in questo inizio di 2022 ha già affrontato avversarie toste come Lazio, Atalanta, Milan e Napoli, ma quest’anno la Serie A è equilibrata e sia il Napoli che il Milan hanno chance.”

Michele Criscitiello

Il giornalista Criscitiello invece ha voluto scrivere un analisi in merito al pareggio del Napoli con l’Inter:

“Il Napoli piace ma il capolavoro lo avrebbe fatto se avesse dato seguito, nella ripresa, a quanto fatto vedere nel primo tempo. Spalletti c’è e la notizia più bella sarebbe proprio che questo triangolo lo vedessimo fino a maggio.”

“Il primo tempo di Napoli aveva lanciato un allarme importante. L’Inter rischiava lo stato di crisi. Sarebbe stata emergenza vera. La ripresa ha salvato Inzaghi ma c’è tanto da lavorare“.

Lele Adani

Anche Lele Adani si è sbilanciato in merito al Napoli, ai microfoni del programma tv “Domenica Sportiva” su Rai2. “Il risultato penso sia giusto. Le due squadre hanno cercato di fare il proprio con le caratteristiche che hanno in questa stagione. Le difese sono state brave ad annullare gli attacchi, e bravi pure i portieri: Handanovic ha fatto interventi importanti. Nella lotta scudetto tutto resta aperto“.

Insomma tutti sono convinti che questa classifica arriverà fino a fine campionato, forse per la prima volta anche i commentatori sportivi sostengono il lavoro del Napoli, senza parlare solo delle big della Serie A.

