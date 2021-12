Il Napoli a Sky Calcio Club

Domenica sera nel post partita di Milan-Napoli, come di consueto, è andata in onda la trasmissione Sky Calcio Club, dove Caressa, Bergomi, Bucciantini, Di Canio e Marchegiani hanno commentato le tematiche dell’ultima giornata di campionato. La prestazione del Napoli, naturalmente, è stata uno degli argomenti principali.

A introdurre la partita è stato Marco Bucciantini: “La partita del Napoli è misteriosamente importante, di solidarietà e responsabilità che fanno felice l’allenatore. Petagna, Juan Jesus e Malcuit non penso abbiano giocato da titolari dieci partite negli ultimi due anni, e se la sono giocata a San Siro.”

E’ poi intervenuto Paolo Di Canio che ha analizzato nel dettaglio il match: “Spalletti è un allenatore serio, quando va in conferenza stampa il giorno prima e dice ‘niente scuse, siamo 16 ma stiamo per andare a vincere’ è credibile, perché dall’inizio non ha lasciato mai nessuno indietro, ha coinvolto sempre tutti cinque cambi per volta almeno mezz’ora coinvolgimento anche quando non mancavano gli altri. Questa è serietà, oggi impressionante quando è entrato Lobotka sembrava un giocatore stratosferico, è funzionale è diventato veramente bravissimo. Nel mezzo quasi da solo, perché in alcuni momenti il Napoli ripartiva con 4-5 giocatori. Sempre puntuale negli interventi, nel dettare i giusti passaggi e i ritmi, palla dietro palla avanti, quando si poteva anche con una palla scodellata di personalità. Rrahmani è cresciuto tantissimo come leadership, Juan Jesus non sembrava potesse giocare più in Italia e sta facendo il suo.

Spalletti ha trovato già un ambiente abbastanza giusto, costruito in questi anni a cui però mancava lo spirito di squadra. Con la scelta di Petagna, fa capire a Mertens che deve dare qualcosa di più ed è anche strategica, fisicamente non serviva solo il ‘fioretto’ e basta ma uno che facesse a spallate ed è stato lì a dar fastidio a ritardare i tempi di gioco dell’uscita del Milan.

A chiudere il commento, di nuovo Bucciantini: ‘Schisa non ti disunire, non ti disunire mai’ urla il regista al giovane Sorrentino nel film È stata la mano di Dio: Spalletti non si è disunito, in un mese difficile, in ogni momento ha approfittato per tenere unita quella squadra, quando c’è un momento difficile non lo eviti, lo attraversi, chi non si disunisce avrà dei grandi vantaggi.”

