Ibrahimović al Napoli, avevo un sogno: lo scudetto

“Con il Napoli era fatta, ma poi De Lurentis cacciò Ancelotti” esordisce l’attaccante svedese nell’intervista al Corriere della Sera in occasione dell’imminente uscita del suo libro “Adrenalina”. Una notizia clamorosa di calciomercato dell’ultima ora che svela importanti retroscena nel club del Napoli.

“Avevo detto a Mino Raiola che ormai avevo chiuso dopo i Galaxy, finito. Lui mi ha stimolato, gli ho risposto: solo con l’adrenalina puoi convincermi. Una sera guardo un documentario su Diego Armando Maradona, al San Paolo era incredibile: tifosi impazziti, atmosfera incredibile. Chiamo subito Raiola: “Chiama il Napoli. Vado al Napoli”. “Il Napoli? Sei sicuro?”, mi risponde. “Sì, vado a Napoli. Sarà la mia adrenalina. Porto 80mila persone allo stadio ogni domenica e vinco lo scudetto come Maradona. Li faccio impazzire.”

L’accordo

“Parliamo col club, trattiamo e troviamo l’accordo. Tutto fatto. Sono un giocatore del Napoli. L’allenatore è Ancelotti, lo conosco da Parigi; ci sentiamo quasi tutti i giorni e già mi spiega come vorrebbe farmi giocare. Valutavo anche l’idea di vivere in barca, era tutto pronto.” Parole, quelle di Ibra, che non nascondono l’entusiasmo di un giocatore della sua portata nel voler realizzare un obiettivo.

Accordo Saltato

Tuttavia l’accordo non andò a buon fine, a detta di Ibra, a causa del presidente Aurelio De Lurentis il quale l’ 11 dicembre 2019 mandò via Ancelotti a metà campionato. “Ho una brutta sensazione, è un cattivo segnale” sostiene l’attaccante svedese dichiarando che “Non posso fidarmi di questo presidente, non dà stabilità”. Una profonda delusione per Ibrahimović che conclude dicendo “Così è nato il mio ritorno al Milan, pochi giorni dopo la sconfitta di Bergamo: volevo una sfida, non un contratto”.

Il Futuro

Chissà se potrà nascere un nuovo accordo tra Ibrahimović e il Napoli. In merito alla questione “futuro” l’attaccante si è espresso sostenendo che “Il futuro un po’ mi preoccupa. Con i 40 anni è arrivata un po’ d’ansia. Farò l’allenatore? Non lo so, è così stressante… Farò qualcosa capace di darmi adrenalina. Ma finché reggo, faccio il centravanti.”. Idee chiare quelle di Ibracadabra che per il momento punta lo sguardo sullo scudetto e sul Mondiale in Quatar.

