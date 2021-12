L’ex arbitro Luca Marelli ha analizzato ai microfoni di Dazn l’episodio del gol annullato a Kessie per fuorigioco di Giroud: “Sono abbastanza sorpreso per questa decisione, sicuramente Giroud è in fuorigioco sul tocco di Kalulu ma faccio fatica a vedere un fuorigioco punibile. Per essere fuorigioco doveva muoversi verso il pallone, ma era a terra e non so cosa sinceramente dovesse fare…”.

