Giuffredi: “Di Lorenzo mi ha confessato le sue intenzioni fino a fine carriera. Su Mario Rui e Politano…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Politano e Mario Rui:

“Il Napoli è una squadra che è stata costruita in un percorso negli anni con un allenatore bravo e un direttore bravo che ogni anno hanno aggiunto ciò che mancava. Lo spogliatoio oggi è diventato la forza di questa squadra.

Mario Rui anche l’anno scorso con Spalletti ha fatto un grandissimo campionato e quest’anno non è altro che la continuazione. Ormai è un giocatore di livello internazionale e sono 2/3 che sta facendo cose importantissime. Sembra ancora meglio degli anni scorsi perché la squadra va meglio. Dal punto di vista individuale è stato più incisivo per gli assist grazie ai quali la squadra ha sbloccato il risultato. Sono due anni che insieme a Theo Hernandez è tra i migliori terzini d’Italia.

Mario Rui l’ha definito bene Spalletti, è un maestro. Mi fa emozionare e gioca a calcio con un’intelligenza rara. È uno di quei calciatori che ha una sapienza tattica ed intellettuale che mi fa emozionare. Vede sempre prima la giocata, arriva sempre prima. È il secondo regista del Napoli dopo o insieme a Lobotka.

Di Lorenzo e Mario Rui sono fondamentali per il gioco del Napoli, incidono molto perché toccano tanti palloni. Aiutano molto gli esterni d’attacco. Kvaratskhelia quando gioca Mario Rui ha molti più palloni giocabili.

Quando gli altri perdono trovano gli alibi dicendo che il Milan e l’Inter abbiano perso punti. Il Napoli vince lo scudetto perché in questo momento è per distacco la più forte in Italia e una delle più forti in Europa. Tante squadre vincono non giocando, questi vincono esprimendo un calcio tra le migliori in Europa.

Il premio Champions League? La storia dei premi non la conosco perché se ne occupa Di Lorenzo e non chiedo perché sono cose interne loro. I giocatori sono incentivati dalla fame e dalla voglia che hanno di stupire. Vincere uno scudetto o essere una mina vagante in Champions è l’incentivo che hanno questi ragazzi. Penso che abbiano la voglia di stupire e sono incentivati a sbalordire l’Europa intera. Se il Napoli passerà il turno contro l’Eintracht potrebbe diventare una mina vagante.

Il contratto di Politano? Scade nel 2025 perché aveva un’opzione, però delle situazioni contrattuali dei calciatori se ne parlerà da marzo/aprile in poi.

Di Lorenzo ha espresso il proprio desiderio di restare al Napoli, poi se il club lo vorrà saremo felici di restare. È grato a tutti e vorrebbe stare tutta la sua carriera qui, ma per fare queste cose bisogna essere predisposti in due. Ma le valutazioni verranno fatte con serenità al termine del campionato. Per Di Lorenzo essere il capitano dello scudetto successivo a Maradona vuol dire scrivere pagine di storia indelebili. Un giocatore è più concentrato su questo ad oggi, passano in secondo piano le situazioni contrattuali. L’obiettivo è quello di scrivere la storia, poi il resto sono cose che verranno successivamente”.

