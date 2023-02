Gentili: “L’anti Napoli non esiste. Solo il Real come gli azzurri. Vi dico il possibile erede di Spalletti. Su Kvara…”

Bruno Gentili è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista sportivo ha detto la sua sul Napoli e sul sistema di gioco creato da Spalletti.

“Spalletti domina il calcio italiano. In Italia Kvara è calciatore fuori competizione”

Di seguito ecco le dichiarazioni di Gentili:

“L’anti Napoli non esiste. Mi chiedo spesso cosa sarebbe il nostro campionato senza la squadra azzurra. Verticalizzazioni e scambio nello stretto. Le altre sono di un piattume disarmante. Possesso palla e scambi corti. Nessuno riesce a superare l’uomo. In Italia Kvara è un calciatore fuori competizione. Mi diverto solo con il Napoli e quando vedo la Premier le altre partite sono noiosissime. Le vittorie delle italiane in coppa non hanno certezza di rinascita del movimento calcistico italiano. Solo il Napoli ha messo un punto sul discorso quarti: Milan ed Inter devono lottare per qualificarsi. Solo il Real come gli azzurri ha già un piede alla fase successiva della competizione.

Il Napoli dobbiamo dirlo, i primi 20 minuti ha sofferto in Germania, ma poi ha messo sotto l’Eintracht ed ha dominato il match senza se e senza ma. Una volta presa confidenza con gioco e avversari, ha vinto senza nessun problema. Grandissima prestazione collettiva ed individuale. Gli azzurri sanno difendere in avanti e sanno difendere lo spazio. Lobotka è spigliato e non sbaglia un pallone. Un regista nato. L’attacco è incredibile e per questo mi sbilancio: il Napoli può arrivare in finale di Champions.

Sono un grande estimatore di Spalletti e Roma ed Inter per me si stanno mordendo le mani. Luciano avrà pagato sicuramente i casi Totti ed Icardi. Un allenatore che ha idee. Cambia in corso d’opera e le sue squadre giocano sempre in maniera differente. Un suo possibile erede è Thiago Motta. Nello spogliatoio poi, Spalletti si fa rispettare”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati