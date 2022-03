Sono state appena diramate le formazioni ufficiali del match tra Genoa e Empoli, valido per la 28esima giornata di Serie A. La squadra di casa di Blessin è carica per affrontare la formazione di Andreazzoli, la quale proviene da 5 risultati non vincenti.

GENOA – Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Yeboah.

EMPOLI – Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Benassi; Bajrami, Verre; Pinamonti.

Nunzio Mariconda

