Gasperini oltre la sconfitta , perde anche con la var ?

Gasperini: “Abbiamo sbagliato approccio, quando succede due volte è già una prova. Qualche problema nostro è indubbio, ma detto questo non spostate l’argomento: l’Atalanta ha fatto degli errori e li ha pagati, ma ha fatto anche delle cose buone, ma è stata penalizzata. L’episodio del secondo gol me lo devono spiegare e mi devono convincere, così smetto di parlarne sennò l’Atalanta va sul 2-2, poi magari vince la Roma lo stesso”.

Qual è stata la spiegazione?

“Non so, guardati le immagini. L’arbitro ha dato il gol, poi gli hanno detto che era fuorigioco. Poi rivedendo le immagini abbiamo visto che la palla l’ha presa Cristante. Se poi cercano sempre di girarla… Palomino è alle spalle e nemmeno lo tocca. Che venga gente qualificata a spiegare l’episodio, magari mi convincono. Non devono dare spiegazioni a me, ma a tutti. Le telecamere sono implacabili, non c’è possibilità di errore. Se hanno una telecamera che dice che l’ha toccata Palomino va bene, ma il giocatore l’ha detto subito che non l’aveva toccata”.

Quanto ha pesato?

“Abbiamo preso due brutti gol, il terzo ha chiuso i conti. Noi ci abbiamo messo degli errori nostri, ma a un certo punto giocavamo a una porta. Avevamo raggiunto il pareggio, poi magari vince la Roma, ma questa cosa è inspiegabile. Con più persone che vedono questo episodio e mi levano il gol, devono venirmelo a spiegare. Poi se è fuorigioco lo diventa sempre, poi fa giurisprudenza”.

Le polemiche della maglia di Natale?

“Non so di cosa tu stia parlando. Pensavo fosse una cosa a fondo benefico, come tutti gli anni. Sicuramente ci sono stati degli errori, ma non è la Mole. L’unica cosa che dispiace è che in una partita importante si fa attenzione ad altre cose. Noi non ci siamo sentiti coinvolti”.

Quanto dà fastidio perdere col 70% di possesso palla?

“Dà fastidio in questo modo, è inspiegabile, sono episodi troppo eclatanti, vanno spiegati, non è la prima volta che succede in campionato. Ormai è andato, io non riesco a capire. Non capisco il gol annullato a Djimsiti con la Fiorentina, sono punti e cambiano le cose. Questo episodio qua è incomprensibile. Domani vedremo tutto quello che abbiamo sbagliato, ma tutto ciò non toglie alla prestazione della Roma. Quando perdi un po’ pesantemente come oggi forse per certi aspetti è meglio, questo episodio è pesantissimo, toglie credibilità”.

Secondo lei è possibile fare un incontro con gli arbitri per chiarire ciò?

“Non si capisce il regolamento. Questo è un episodio a sé, ci sono 3-4 persone, danno un’interpretazione tutti insieme. Deve fare giurisprudenza, altrimenti non è possibile. Non devono dare spiegazioni a me, chi è lì il regolamento lo conosce, me lo auguro. Poi se mi dicono così è sempre fuorigioco, va bene, avranno cambiato il regolamento. Lo sapremo per il futuro”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati