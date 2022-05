Gaetano e Zanoli si vestono di ‘Azzurro’

Il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha ufficialmente stilato l’elenco dei giocatori che entreranno a far parte della Nazionale Italiana di Calcio, in vista dello stage di tre giorni a Coverciano.

Il ritiro inizierà il 24 maggio per concludersi il 26 maggio. Il motivo per il quale il CT azzurro ha voluto questo incontro di tre giorni è perché vuole visionare una serie di giovani calciatori.

Saranno 53 i giocatori interessati di cui: 29 in Serie A, 18 di Serie B e 6 impegnati all’estero.

Il club italiano che in assoluto ha ‘prodotto’ più giocatori per Mancini è il Genoa seguito a Milan, Empoli e Cremonese.

Tra i nomi spiccano Alessandro Zanoli e Gianluca Gaetano entrambi del Napoli.

Perché questa decisione?

Non si sa quando sia venuta in mente al Ct della Nazionale l’idea di voler chia,are a raccolta tutti i migliori giovani giocatori italiani per valutarli. Ma caso ha voluto che proprio questa mattina il Mancini ha preso parte all’incontro con i vertici del calcio italiano.

Gli argomenti sono stati tanti tra cui proprio la voglia di investire sui giovani e sul futuro.

Infatti ciò che si recrimina è la mancanza di giovani talenti italiani che spesso vengono ‘scartati’ a favore di quelli stranieri, facendo si che poi il commissario tecnico azzurro si trovi in difficoltà nel momento in cui deve creare la squadra azzurra.

Chissà se tra questi 53 talenti, Mancini troverà 11 ragazzi che si collimano con i suoi standard.

