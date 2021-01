Focus su Rodrigo De Paul, il prototipo del centrocampista moderno

Rodrigo De Paul, centrocampista classe ’94, ha attraversato varie metamorfosi nella sua carriera. Metamorfosi dovute a cambi di allenatori, contesti e sistemi di gioco.

Riuscire a trovare la propria dimensione in campo, soprattutto in termini di ruolo, è stato un processo lungo e difficoltoso, nel quale il centrocampista dell’Udinese si è ritrovato ad affrontare varie peripezie. La prima vera difficoltà ebbe luogo quando Gary Neville, nella sua disastrosa avventura al Valencia, decise di fare a meno di De Paul. Il ragazzo fu quindi rispedito in prestito al Racing di Avellaneda, squadra in cui militava anche il Principe Milito.

Gli inizi in Europa

Il primo allenatore in Europa è stato Nuno Espirito Santo, allenatore che sa leggere il gioco come pochi. De Paul ha iniziato come esterno sinistro di centrocampo, per poi essere dirottato nel ruolo di trequartista e, infine, in quello di mezzala.

Agli inizi in Argentina, sembrava il classico esterno d’attacco rapido e bravo ad esaltarsi negli spazi. I campionati sudamericani sono tuttavia decisamente mediocri a livello qualitativo e tattico. I talenti vengono sfornati in continuazione, ma solo cimentandosi con il calcio europeo possono rendersi protagonisti dell’upgrade necessario.

Il De Paul visto agli inizi con il Valencia sembrava il classico calciatore sudamericano catapultato in un calcio in cui non era abituato. Non ci sono più le praterie sudamericane, ma le marcature sono decisamente più serrate ed è necessario apprendere nuove skill.

Approdato in Italia all’Udinese, squadra in cui ancora milita, De Paul ha giocato in vari ruoli. Iachini, Delneri e Tudor lo hanno impiegato in posizioni diverse, da quella di esterno sinistro, a quella di mezzala, passando per il ruolo di trequartista e, addirittura, di seconda punta.

Ciò che conta è che, con il passare delle stagioni, all’argentino è stata cucita una posizione sempre più centrale nel gioco dell’Udinese. In più, dovendo giocare in una squadra con un atteggiamento tutt’altro che offensivo, De Paul si è specializzato nelle transizioni dal basso e nelle giocate nello stretto.

L’evoluzione

Dotato di buona forza fisica, De Paul è diventato un centrocampista centrale estremamente abile a eludere il pressing avversario, facendo leva sul corpo e sfruttando il primo tocco estremamente pulito.

L’arretramento a centrocampo ne ha esaltato queste doti tecniche. Il ragazzo ha sviluppato un ottimo dribbling nello stretto e le sue transizioni sono estremamente pulite. Grazie alla qualità del primo tocco, riesce a superare gli avversari che lo pressano e a dare vita alle transizioni offensive.

Non essendo il classico trequartista dotato di grande esplosività da fermo, De Paul non è un elemento in grado di innescarsi all’improvviso e superare il diretto avversario in velocità. Le progressioni palla al piede, a cui abbiamo assistito ad esempio nel match contro la Juve, sono frutto di una corsa già “a regime”.

Per disinnescarne le giocate offensive basta non dargli spazio. Un mediano attento e dallo spiccato senso posizionale, difficilmente si farà superare da De Paul. Il centrocampista dell’Udinese, tuttavia, è un maestro nelle transizioni ed è anche particolarmente abile nei cambi di gioco, nei cross, nelle punizioni e nei calci d’angolo.

De Paul ha appreso a correre in maniera intelligente, a capire il gioco e ad effettuare transizioni veloci. Il calcio italiano sarà in declino a livello tecnico, ma in termini tattici rimane decisamente all’avanguardia. L’argentino ci ha messo naturalmente del suo, calandosi al meglio nella parte e uscendo vincitore da contesti tattici così variegati. Contesti che, tuttavia, hanno avuto un minimo comune denominatore, ovvero il fatto che l’Udinese in cui ha giocato è sempre stata una squadra attendista e molto poco propositiva.

Cosa manca per l’esplosione definitiva

Rodrigo De Paul è un centrocampista che può starci in una rosa di una big. In una squadra come il Napoli, che ha enormi problemi qualitativi a centrocampo, l’argentino sarebbe un elemento cruciale. In reparti nevralgici decisamente superiori, come quello di Juve, Inter o Milan, l’argentino sarebbe chiamato ad affinare alcuni difetti per poter trovare spazio.

Come asseriva l’Avvocato Gianni Agnelli, un calciatore di solito dà il meglio di sé tra i 27 e i 31 anni. Il centrocampista dell’Udinese non ha ancora compiuto 27 anni e ha tutte le carte in regola per limare questi difetti. Ci riferiamo, naturalmente, all’interdizione. L’argentino si è ben calato nella parte e ha giovato del nuovo ruolo. Tuttavia, per poter competere per un posto di titolare in una squadra da scudetto, deve affinare le capacità di interdizione e rincorsa dell’avversario. In più, deve acquisire quella capacità di rimanere sul pezzo per tutti i 90 minuti. Qualche distrazione, soprattutto errori negli appoggi causati da troppa sufficienza, gli è perdonata nell’Udinese. Dovendosi cimentare a livelli ben più alti, sarà fondamentale limare questi difetti.