Floro Flores: “Il Napoli in questo momento ha bisogno di tutti.”

Floro Flores, ex attaccante del Sassuolo ad oggi allenatore della Frattese, ha rilasciato un’intervista durante il programma radiofonico Radio Goal di Radio Kiss Kiss.

In merito alla squadra nella quale ha ricoperto il ruolo di attaccante nei primi anni del 2000, ha dichiarato: “Gran parte del merito – in relazione a tutto l’andamento del campionato – va a Spalletti, perché rispetto all’anno scorso ha costruito qualcosa di impressionante.“

Flores si è espresso anche sui giocatori, dichiarando:

“Osimhen è un giocatore importante che è cresciuto e sta crescendo molto. Fa reparto da solo fisicamente anche se a volte sbaglia le scelte da fare, ha ampi margini di crescita.”

“Anguissa è troppo importante per il centrocampo così come Koulibaly per la difesa.”

Insomma dalle parole di Flore si evince che il Napoli è una squadra forte, che ha le carte per poter combattere fino all’ultimo per lo scudetto, ma per farlo, come ha dichiarato lo stesso ex attaccante: “Chiunque viene chiamato in causa deve dare tutto, in questo momento il Napoli ha bisogno di tutti come è stato dimostrato a Verona”.

