Ferrero: “Barnaba ha provato a prendere la Sampdoria gratuitamente, ma nel calcio non pagare le banche e i fornitori non si può fare…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo Ferrero, proprietario della Sampdoria:

”Del signor Barnaba so che e’ un investitore che con il fondo con cui lavora, da ciò che ho capito, ha provato a prendere la Sampdoria gratis con un concordato, ma nel calcio non pagare le banche e i fornitori non si può fare. Oggi pensa che mi han chiamato due giornalisti e mi han detto che Barnaba ha preparato una nuova offerta aiutato dal signor Bettonte, un manager importante che lavora con la famiglia Garrone e che so essere un uomo di spessore. Però ho chiamato il Trustee poco fa per sapere se lo hanno chiamato Barnaba o Bettonte e lui mi ha detto che non ha ricevuto nessuna nuova offerta o chiamata ne dal primo ne dal secondo.

Io sto solo cercando di aiutare, parlando con chi ci vuole bene per cercare di risolvere i problemi, perchè la Sampdoria non ha tutti questi problemi che dicono”.

