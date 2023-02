Fedele non ha dubbi: “Il Napoli vincerà anche per il livello basso della serie A! Il problema è il dopo…”

Enrico Fedele è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”. L’ex dirigente anche durante un annata perfetta per gli azzurri riesce a trovare qualche “preoccupazione”:

“Per me il campionato è già finito, inutile pensare alle prossime 17 gare. Il problema è il dopo, perché è chiaro che il Napoli ha tanti giocatori che riceveranno le offerte. Per me bisogna accettare le offerte dalla Premier, perché non puoi competere.

“Gli azzurri vinceranno anche per il livello basso della serie A“

Tuttavia godiamoci questo Napoli e le vittorie che arriveranno. Mi voglio godere questo scudetto che gli azzurri vinceranno con merito anche per il livello basso della serie A. Il Napoli diventa un modello per tutti, la serie A italiana deve ripartire dagli allenatori come Spalletti, istruttori di calcio, allenatori di campo, in grado di migliorare la squadra. L’epoca dei gestori dei grandi campioni in Italia è finita, perché i grandissimi fuoriclasse non vengono da noi, al massimo transitano”.

