Fassone: “Champions? Per me una delle finaliste uscirà dalla sfida tra Milan e Napoli”

Marco Fassone, ex dirigente del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di ‘Radio Goal’:

“Se dovessi puntare un euro dico che una delle finaliste della Champions uscirà da Milan-Napoli. Non credo nell’Inter. Ad inizio del sorteggio avrei detto Napoli favorito, ma la sconfitta per 0-4 ha rivalutato Pioli che storicamente è anche la bestia nera del Napoli fin dai tempi del Chievo. Ragion per cui credo che l’esito sia più che mai incerto. Da ex dirigente azzurro e rossonero, sono contento di vedere queste due squadre a questo livello”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati