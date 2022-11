Elmas dopo la vittoria contro l’Atalanta: “ero stressato perché non giocavo da tanto”

Al termine della partita contro l’Atalanta, l’autore del secondo goal decisivo alla vittoria, Elijf Elmas ha parlato ai microfoni di DAZN.

Leggiamo insieme le parole di Elmas:

“Dopo due partite che sono rimasto in disparte non era facile. Grazie al mister che mi ha dato questo spazio, sono contento per questa vittoria. La squadra viene prima di tutto insieme ai tifosi, proveremo a continuare così.

Il mister dice la formazione un paio di ore prima della gara, ero un po’ stressato perché è da parecchio che non giocavo. Io però sono sempre pronto per questa squadra e darò sempre tutto fino alla fine.

La difficoltà di sostituire la figura di Kvicha Kvaratskhelia:

Lui è un grande uomo, ho cercato di aiutarlo quando è arrivato e sta facendo benissimo. Sono contento per lui che è fortissimo. Il post sulla panchina era solo uno scherzo, sono sempre stato contento sia che gioco o che parto dalla panchina. Non voglio fare polemiche, sono sempre contento quando la squadra vince.

Questi tre punti sono importanti, siamo sulla strada giusta ma il campionato è ancora lungo e dobbiamo continuare a fare ancora meglio”

