Elena, la tifosa dello Spezia colpita da Osimhen: “Voglio chiedergli una cosa!”

Elena, la tifosa dello Spezia colpita da Osimhen con una pallonata, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per raccontare l’accaduto.

Victor Osimhen si è reso protagonista di un bel gesto durante il riscaldamento a La Spezia: ha involontariamente colpito una tifosa in curva, ed è salito sugli spalti tra i tifosi dello Spezia per scusarsi, tra lo stupore dei tifosi e dei giornalisti in studio, poi è stato aiutato dai tifosi liguri stessi a ritornare in campo dopo aver applaudito ed elogiato il gesto del centravanti nigeriano del Napoli che ha dimostrato di essere prima di tutto un ragazzo gentile.

“Quel pallone è arrivato all’improvviso e mi ha colpita. Poi è arrivata la sorpresa: Osimhen è arrivato in curva. È stato davvero molto gentile, si è scusato, si è sincerato delle mie condizioni e poi è andato via. È stato incredibile. Mio cognato è tifoso del Napoli, dovevo chiedergli una maglia del Napoli per lui”.

