Ufficiali le designazioni per il prossimo turno di campionato. Napoli-Salernitana sarà diretta da Marcenaro con Di Martino al Var. Non compaiono il nome di Fabbri e nè Aureliano, rispettivamente arbitro e Var in Juve-Napoli, nelle designazioni per il 32esimo turno di campionato (Meno male che dicono: “il Napoli a piange!”) Ecco la sestina completa:

MARCENARO

MELI – ALASSIO

IV: VOLPI

VAR: DI MARTINO

AVAR: FOURNEAU

