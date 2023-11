E adesso cosa succede a Rudi Garcia?

Tanto tuonò che piovve…L’Empoli espugna il Maradona al 90’ emette nei guai Rudi Garcia, che sembra ormai prossimo a preparare la valigia e salutare definitivamente Napoli! E adesso cosa succede?

Chiaramente la Società si è trincerata dietro un silenzio stampa che sa tanto di amaro anche perché’ sarebbe stato bello ascoltare i perché’ ed i per come di scelte Machiavelliche rimaste inevase.

Ad esempio perché ancora oggi il gioco del Napoli si stenta a riconoscere? Perché’ il turnover è stato completamente annullato? Perché’ Garcia da delegittimato e rimasto attaccato alla poltrona? Etc etc. etc.…domande che avrebbero meritato una risposta

Ma cio’ che e‘ saltato all’ occhio e stata la “fuga” del Presidente De Laurentiis dopo il gol Empolese…sinceramente per uno che ha vissuto ogni attimo con la squadra, quella fuga sembra una resa! Oppure chiamiamola per quella che ‘e, un’ammissione di colpa!

E si, perché’ al di là di tutto il quadro nero di Garcia, il casting l’ha fatto il presidente, lui l’ha preso e scelto, lui lo ha delegittimato, lui adesso potrebbe esonerarlo. Facendo due conti, su 20 milioni di ragioni del mancato esonero, ci sono 250 e più milioni di ragioni per esonerarlo.

Garcia out? Chissa’…

In realtà, ci ha visto lungo chi diceva, dopo la gara persa malamente contro la Fiorentina, che non era lui il più adatto a gestire questo gruppo., ma se oggi non si dovesse prendere una decisione forte, allora gli interrogativi crescerebbero a dismisura

Ricapitolando, il Napoli perde in casa con l’Empoli e vi sono i fischi finali che lo confermano, il Presidente fugge ed abbandona cosi il suo operato con rabbia e diniego ma senza proliferare parola! La squadra e senz’anima, basti pensare che sui contrasti loro erano più convinti, e la classifica che oggi poteva essere migliore, spera nella caduta di altri per non peggiorare la situazione

Per carità, A De Laurentiis non era stato chiesto di rivincere il titolo, Ne si deve parlare di tradimento Spalletti-Giuntoli, soltanto un orbo non può riconoscerne gli errori di gestione che partono dal lontano giugno, e giungo mestamente presenti al Maradona oggi!

Sarebbe bastato poco per restare competitivi, e non fare un casting per sentirsi dire no alla volontà di vincere piuttosto che presentarsi ai nastri di partenza con dubbi ed incertezze croniche ed approssimazione in fase organizzativa.

Totò avrebbe detto …Bazzecole, Quisquiglie, Pinzillacchere, ma in realtà potremmo chiamarle B.P.Q. Buttare un Quadro Perfetto…come a dire Fin quando ci si crederà onnipotenti, chiunque cera’ al posto di Garcia sarà sempre il capro espiatorio di chi davvero ha sbagliato e non tornerà mai sulla retta via

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati