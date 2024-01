DIRETTA LIVE Torino-Napoli: Mazzarri “Suona la Sveglia!”

DIRETTA LIVE testuale di Torino-Napoli. Buongiorno a tutti lettrici/ori di persemprenapoli, per voi la, 19^giornata e chiusura dell girone d’ andata, del massmo campionato di Serie A.. Un saluto affettuoso dal vostro Caracciolo Rosario. Granata pronti ad avvicinare la zona Europa, partenopei alla ricerca di rinnovate certezze per non lasciarsi scappare definitivamente il treno Champions. Un girone d’andata pessimo per il Napoli campione d’Italia, attardato dalla vetta, ed e’ per questo che serve una scossa subito. Già a Torino. Ricordiamo anche l’ultimo precedente tar le due squadre, Il 19 marzo 2023, risultato ai piedi della Mole fu un perentorio 4-0 in favore degli ospiti: doppietta di Osimhen e gol di Khvicha Kvaratskhelia e Tanguy Ndombele.

LIVE: Ultime dai ritiri

QUI TORINO:

Per la porta granata Milinkovic-Savic non sembra insidiato da Gemello. Difesa confermatissima quella composta da Tameze, Buongiorno e Rodriguez. Qualche dubbio in più a centrocampo: se sugli esterni sembrano ormai certi del posto Bellanova sulla destra e Lazaro o Djidji sull’out opposto, nel mezzo le cose potrebbero cambiare. Vlasic recupera e sembra favorito su Linetty, fresco di rinnovo, che garantirebbe più copertura. In questo caso Ricci e Ilic potrebbero essere in vantaggio sul giocatore polacco per garantire maggior palleggio. Davanti Pellegri dovrebbe lasciare la titolarità a Sanabria, intoccabile invece Zapata.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.

A disposizione: Gemello, Popa, Djidji, Zima, Sazonov, Vojvoda, Ricci, Gineitis, Seck, Karamoh, Pellegri.

QUI NAPOLI:

I partenopei dovranno fare a meno di diverse pedine fondamentali. Meret è infortunato e questo favorisce Gollini come portiere di riferimento azzurro. Retroguardia a quattro con Di Lorenzo e l’ormai recuperato Mario Rui sulle fasce, mentre il centro sarà la zona di competenza di Rrahmani e Juan Jesus, chiamato a sostituire Natan. In mezzo al campo Mazzarri sarà orfano di Anguissa, partito al pari di Osimhen per la Coppa d’Africa, perciò chance per Cajuste. In regia inamovibile Lobotka, completa il reparto Zielinski. Raspadori è in pole su Simeone per sostituire il centravanti nigeriano. Sulla destra torna Politano dopo la squalifica, corsia opposta presieduta da Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Politano, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri (squalificato: Frustalupi in panchina).

A disposizione: Contini, Idasiak, D’Avino, Zanoli, Mazzocchi, Demme, Gaetano, Lindstrom. Zerbin, Simeone.

LA SESTINA ARBITRALE:

La sestina arbitrale sarà guidata da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia,

assistenti Niccolo Pagliardini (Arezzo) e Marco D’Ascanio (Ancona),

il quarto uomo sarà Kevin Bonacina (Bergamo).

Al Var Daniele Chiffi (Padova) affiancato da Oreste Muto (Torre Annunziata).

DIRETTA LIVE: Torino-Napoli inizio ore 14:50

La Diretta Live di Torino-Napoli avra’inizio alle ore14:50, dove vi racconteremo il pre gara in attesa del calcio d’ inizo previsto alle 15. Partita difficile ma non certo impossibile, Juric, come il maesto Gasperini, prediligie il gioco uno contro uno, mentre Mazzarri, che ha difeso in conferenza i miglioramenti sul piano tattico, si aspetta la reazione da parte dei suoi, sperando, stavolta, che il pallone venga finalmente depositato nella porta granata dagli avanti azzurri!

Dunque e’ tutto pronto per Torino-Napoli, vi aspetto numerosi alla Diretta Live a partire dalle 14:50, da persemprenapoli e dal vostro Caracciolo Rosario, un caro saluto ed un grazie per il vostro seguito,Forza Napoli vi aspetto numerosi!

