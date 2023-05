DIRETTA LIVE Napoli-Inter: Gli azzurri vogliono i tre punti persi all’andata, Inzaghi cerca la continuità dopo la finale di Champions raggiunta

La 36esima giornata di Serie A prosegue e occhio a un super match Napoli-Inter, che andrà in scena quest’oggi al Maradona a partire dalle ore 18.00. La squadra Campione d’Italia, ospiterà i nerazzurri guidati da Inzaghi reduci da una fondamentale conquista: la finale di Champions League contro il Manchester City dopo aver eliminato durante il doppio confronto semifinale, il Milan di Pioli. In data odierna le due compagini, con ogni probabilità, regaleranno spettacolo.

Sarà una partita strana perché non solo l’Inter viene dalle fatiche di Champions League, ma anche perché il Napoli è già in vacanza, come ha dimostrato a Monza la settimana scorsa, mentre i nerazzurri devono fare un ultimo sforzo per raggiungere anche la prossima Champions League 2023-2024. interessante potrebbe essere la corsa alla vetta della classifica dei capocannonieri tra Victor Osimhen, che ha 23 reti, e Lautaro Martinez, che ne ha 20.

Napoli-Inter: Le FORMAZIONI UFFICIALI

Qui Napoli:

Adesso un occhio alle due formazioni partendo da quella del Napoli di Spalletti. In porta il solito Meret con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera a difendere l’estremo difensore da eventuali sortite offensive dell’Inter. Anguissa, Lobotka e Zielinski andranno a comporre la linea di centrocampo mentre in avanti ci sarnno Politano, Osimhen e uno tra Kvaratskhelia e Raspadori (occhio soprattutto al secondo che scaplita).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

A disposizione: Gollini, Marfella, Ostigard, Bereszynski, Zedadka, Mario Rui, Juan Jesus, Demme, Gaetano, Politano, Ndombele, Zerbin, Raspadori, Simeone.

Indisponibili: Lozano.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Kim, Elmas, Osimhen.

Qui Inter:

Inzaghi senza Mkhitaryan, fermatosi durante il derby, via libera così a Brozovic regista e Calhanoglu che torna mezzala. In vista della finale di Coppa Italia di mercoledì potrebbe riposare Lautaro Martinez, il tandem d’attacco potrebbe essere nuovamente Lukaku-Correa.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, Acerbi, Darmian, Dimarco, Dumfries, Zanotti, Stankovic, Brozovic, Calhanoglu, Akinsanmiro, Dzeko, Martinez.

Indisponibili: Carboni, Mkhitaryan, Skriniar.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Acerbi, Brozovic, Dumfries, Inzaghi, Martinez, Mkhitaryan.

La “sestina” arbitrale di NAPOLI-INTER

Arbitro: il sig MARINELLI dI Tivoli

Assis.Ti : BINDONI – COLAROSSI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: CHIFFI

I Campioni d’ Italia , affrontano dunque, l’undici nerazzurro in una gara che si preannuncia ricca di spettacolo e colpi di scena. Gli azzurri vogliono chiudere in bellezza la cavalcata trionfale del torneo, ed i nerazzurri vorranno confermare il buon momento di forma che li ha portati alla conquista della finale Champions, se la vedrà con il Manchester City, ai danni del Milan. Insomma ci sono tutti i presupposti per goderci una gara di livello.

persemprenapoli sara’ qui per voi, a raccontarvi minuto per minuto, in questa diretta testuale, la gara del Maradona, vi aspetto numerosi e pronti a tifare per il Nostro Napoli, gia’ campione d’ Italia, ma voglioso di riprendersi i tre punti lasciati a San Siro all’ andata. Il vostro amico Rosario Caracciolo vi saluta e vi aspetta al calcio d’ inizio alle ore 18! Buona Domenica a tutti voi! Agli azzurri, dopo la gara di Monza dico: ’A carne se jètta e ‘e cani s’arràggiano. (Sprecare in maniera sconsiderata quello che per tanti altri sarebbero di grandissima importanza.)…Quindi…VINCERE E CONVINCERE FINO ALLA FINE DA CAMPIONI D’ ITALIA!!!!

NAPOLI, LA FORMAZIONE UFFICIALE

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Elmas. Allenatore: Spalletti.

INTER, LA FORMAZIONE UFFICIALE

(3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. Allenatore: Inzaghi.

Entra in campo il Napoli per il riscaldamento. Il tifo al Maradona già si fa sentire.

Una manciata di secondi dopo il Napoli, in campo ecco anche l’Inter, accolta dai fischi dello stadio. Nel tunnel abbracci tra gli ex compagni Juan Jesus e Brozovic.

A Dazn ha parlato il difensore Rrahmani: “Dopo Monza abbiamo detto che dobbiamo migliorare e prendere le partite in maniera seria: vogliamo fare altri punti e aiutare Osimhen a conquistare il titolo di capocannoniere”

A Dazn ha parlato l’argentino Correa, titolare insieme a Lukaku: “Dopo tanti anni arrivare in finale di Champions è stato importante, ce l’abbiamo messa tutta, ma ora bisogna pensare al campionato: a Napoli vogliamo conquistare i tre punti. Sappiamo che se vincessimo oggi faremmo un grande passo in avanti nell’ottica quarto posto, ma è difficile perché loro sono campioni d’Italia e sarà durissima” . A Inter Tv ha aggiunto: “Per noi è importantissimo continuare così. L’ultimo periodo è stato bellissimo con tutti i punti fatti. Dobbiamo continuare così per poter disputare le due finali in tranquillità”.

A Dazn ha parlato Simone Inzaghi: “Dovremo fare una partita importante contro un’avversaria importante. La classifica ci impone di far bene perché ci servono dei punti. I quattro attaccanti sempre alternati? Tutti ci stanno dando una grossa mano e siamo alla quindicesima partita in quaranta giorni. Ho bisogno dell’intera rosa e abbiamo fatto un percorso del genere grazie al contributo di tutti. La mia conferma che Zhang ha annunciato per la prossima stagione? Io sono sempre stato tranquillo perché so in che società lavoro. Quando abbiamo perso qualche punto e qualche partita abbiamo sempre cercato di trovare una soluzione. Abbiamo fatto un percorso straordinario nelle coppe, mentre in campionato ci manca qualche punto per arrivare alla qualificazione alla prossima Champions”.

A Dazn ha parlato Spalletti: “Come stanno Kvara e Osimhen lo vedremo durante la gara. Oggi schiereremo la squadra che ha giocato più spesso: in settimana ci siamo allenati tutti benissimo e ci sarà un clima festoso. Siamo pronti ad assorbire l’affetto della nostra gente. Sono orgoglioso di aver allenato una squadra prestigiosa come l’Inter che ha fatto un grande campionato ed è in finale con merito di Champions. Noi abbiamo disputato un bel torneo e ora vogliamo chiudere alla grande”.

I calciatori fanno il loro rientro negli spogliatoi dopo il riscaldamento, a breve avrà inizio al Maradona Napoli-Inter…

ore 18- L’ Arbitro, il sig Marinelli, sta per dare il calcio d’inizio di Napoli-Inter, buon divertimento con persemprenapoli.it ed il vostro amico Rosario Caracciolo

Fischio d’inizio al Maradona dopo il minuto di silenzio per l’emergenza maltempo in Emilia-Romagna dovuta alle recenti alluvioni: inizia Napoli-Inter, partita valida per la terzultima giornata di Serie A.

5′ Il Napoli cerca subito di giocarsi la carta della qualità degli interpreti senza però imporre ritmi folli, l’Inter studia i padroni di casa.

12′ il primo tiro e di Anguissa, Zielinski trova l’ex Fulham su punizione, ma la conclusione da buona posizione è però un rasoterra debole e fuori misura, sul fondo.

17′ Anguissa sfiora il palo…Conclusione dalla strana dinamica ma efficace del centrocampista del Napoli, che con il mancino spiazza Onana ma manca l’angolino basso di qualche centimetro.

19′ Doppio intervento in ritardo dell’ex Atalanta, che prima viene graziato e poi sanzionato con il primo cartellino della partita, giallo. a Gagliardini

23′ Osi ci prova di testa. Buona costruzione di gioco del Napoli, con Elmas che crossa dalla destra verso il centravanti nigeriano: incornata in elevazione però troppo centrale e quindi facile per Onana.

33′ Calcio d’angolo per il Napoli su cui i padroni di casa chiedono un fallo di mano di Gagliardini (braccio attaccato al corpo) e nel prosieguo dell’azione il nigeriano manca la porta in rovesciata.

41′ Ennesimo fallo del centrocampista, cartellino rosso automatico. ESPULSO GAGLIARDINI

in aggiornamento

