DIRETTA LIVE Lazio-Napoli: Sarri-Spalletti, E la coppia del 4-3-3!

Gentili lettori/ci di persemprenapoli.it., vi diamo finalmente il benvenuto alla diretta Lazio Napoli, gara valida per il quinto turno di Serie A 2022/2023. Promette scintille il match dell’Olimpico, dove si affrontano due squadre con grandi ambizioni con due tecnici che hanno sempre regalato grande spettacolo, e che hanno iniziato bene la stagione. Entrambe hanno subito però una battuta d’arresto nel turno infrasettimanale, pareggiando 1-1 rispettivamente contro Sampdoria e Lecce. Ci sarà dunque ancora più voglia di ripartire e fare bene. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 20:45.

Lazio-Napoli, Formazioni Ufficiali e sestina arbitrale

Lazio, Luis Alberto verso una maglia da titolare

Buone notizie per Sarri: Felipe Anderson e Romagnoli che contro la Samp avevano accusato rispettivamente un taglio e un fastidio all’adduttore, non preoccupano in vista del Napoli. Pedro invece è ancora alle prese con il problema alla caviglia ma proverà a stringere i denti. In mediana Luis Alberto al momento è in vantaggio su Vecino. Al centro invece Sarri affida le chiavi del centrocampo a Cataldi.

LAZIO (probabile formazione) 4-3-3: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Napoli, ballottaggio in attacco

Il largo turnover con il Lecce non ha portato i risultati sperati e Spalletti è pronto a tornare ‘all’antico’. In difesa qualche possibilità per Juan Jesus ma al momento Kim resta favorito. A sinistra torna Mario Rui. Nel tridente invece Kvara e Politano si giocano una maglia da titolare. Dovrebbe spuntarla l’azzurro, con Lozano a sinistra.

NAPOLI (probabile formazione) 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rahamani, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kwaratskhelia, Osimhen, Lozano. All Spalletti

Arbitro : Simone Sozza (sez. Seregno)

Assistenti: Rocca-Vono

IV Uomo: Serra

VAR: Fabbri

AVAR: Ranghetti

Appuntamento alle 20:45 allo Stadio Olimpico, avra’ inizio Lazio-Napoli e seguira’ per i suoi lettori persemprenapoli.it, vi aspettiamo, a tra poco

ore 20:45-Larbitro Sozza, fischia l’inizio della gara

4′ GOL! LAZIO – Napoli 1-0! Rete di Mattia Zaccagni. Iniziativa sulla destra di Felipe Anderson, pallone basso per il rimorchio dell’ex Verona che stoppa e mette il destro a fil di palo dove Meret non puó arrivare.

10’Osimhen quasi strappa il pallone a Romagnoli, tocco di mano per la punta.

11′ Luis Alberto cerca la profonditá per Immobile, Kim attento accompagna il pallone sul fondo.

13’Osimhen controlla bene in area, attento Patric nel chiudere la forte punta dei partenopei.

14′ ZIELINSKI! Il polacco stoppa in area e calcia di prima intenzione, attento Milnkovic Savic in chiusura!

17′ Kvaratskhelia spalla a spalla con Patric, fallo del georgiano che era entrato palla al piede in area.

18′ Kvaratskhelia ancora nella morsa tra Patric e Lazzari, pochissimo lo spazio per il nuovo giocatore del Napoli.

20′ Altra conclusione dalla distanza di Cataldi, palla lontana dalla porta di Meret

21′ Sarri che sembra vincere la sfida con Spalletti, non solo per il risultato: Lazio che sembra padrona del campo e piú pericolosa.

23′ Felipe Anderson cerca la apertura di esterno per Lazzari, Kim con la schiena evita il pallone in profonditá.

25′ Contropiede Lazio, Felipe Anderson trova la verticale per Luis Alberto ma gran diagonale di Di Lorenzo!

27′ Sta faticando il Napoli a creare gioco, imbrigliato dal pressing laziale.

31′ Napoli che cerca di appoggiarsi su Lozano, gran chiusura di Romagnoli che poi, di classe, esce palla al piede.

34′ OCCASIONE NAPOLI! Palla persa di Milinkovic – Savic, Kvaratskhelia porta palla e conclude dal limite: blocca Provedel

35′ PALO! Kvaratskhelia si libera sulla trequarti e calcia di potenza dopo una veronica, palla sul legno!

38′ GOOOOOOOOOL! Lazio – NAPOLI 1-1! Rete di Min-Jae Kim. Zielinski calcia un angolo forte al centro, colpo di testa del difensore sul palo: Provedel allontana un pallone che peró aveva giá passato la linea.

41′ Scontro tra Osimhen e Patric, i giocatori a terra: Sozza ferma il gioco.

44′ Colpo di testa di Lozano che termina alto, il messicano si scontra peró con Marusic: entrambi i giocatori a terra.

45’+3 Fine PRIMO TEMPO LAZIO-NAPOLI 1-1

Primo tempo partito in sordina ma cresciuto con il passare dei minuti: Lazio che passa in vantaggio con Zaccagni con una bella conclusione da fuori, pareggia il Napoli su angolo con il colpo di testa di Kim.

Palo di Kvaratskhelia, nel finale brutto infortunio per Lozano che deve lasciare il campo dopo uno scontro aereo con Marusic. Al suo posto Politano.

21:50 Arbitro Sozza fischia l’inizio della ripresa

49′ MIRACOLO DI PROVEDEL! Colpo di testa di Zielinski sottoporta, il portiere trova la risposta!

50′ PALO DI OSIMHEN! Colpo di testa della punta, Provedel é battuto ma il legno dice no al Napoli!

51′ ANCORA NAPOLI! Cross potente di Zielinski per Kvaratskhelia, conclusione di prima intenzione che sfiora la traversa!

54′ Sostituzione Luis Alberto Romero Alconchel Matías Vecino Falero, Sostituzione Mattia Zaccagni Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma

61′ OSIMHEN! La punta supera di forza due avversari e calcia un diagonale che Provedel riesce a mettere in angolo!

63′ GOOOOOOOOOOOL! Lazio – NAPOLI 1-2! Rete di Khvicha Kvaratskhelia. Anguissa arriva sul fondo e crossa basso per il rimorchio del giorgiano, conclusione potentissima che Provedel non riesce a respingere!

66′ Kim attento su Lazzari, il coreano attende troppo ed é costretto a spazzare.

67′ Escono Kwara e Zielinsnky ed entrano Raspadori e Elmas

67′ Cartellino Giallo Sergej Milinković-Savić

70′ AMMONITO Danilo Cataldi.Giallo per proteste anche per il mediano.

72′ Elmas serve Osimhen inarca attento Romagnoli che, in scivolata, mette in angolo.

75′ Elmas sulla trequarti sta trovando molti spazi, il suo destro é deviato in angolo.

77′ Milinkovic Savic cade in area dopo un contatto con Kim, Sozza é vicino e dice che si puó continuare.

78′ Lazio che ora spinge, è il Napoli ad aspettare i capitolini.

84′ Sostituzione Felipe Anderson Pereira Gomes Matteo Cancellieri, esche Lazzari ed entra Hysai

89′ Ci prova Osimhen dalla distanza, palla che si perde sul fondo.

90+4′ Quattro i minuti di recupero.

in aggiornamento:

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati