DIRETTA LIVE Genoa-Napoli ore 20:45: Gilardino prova lo “sgambetto” ai Campioni D’Italia, mentre Garcia vuole i tre punti per riscattare la sconfitta al Maradona contro la Lazio

Ritorna il campionato con Genoa-Napoli di scena questa sera alle 20.45 a “Marassi”. Gli azzurri di Garcia affrontano i rossoblù di Gilardino, alla ricerca del riscatto dopo l’ultimo KO per gli azzurri con la Lazio. persemprenapoli.it sara’ con voi, nella diretta tra azzurri e rossoblù, per raccontarvi minuto per minuto cio’ che accadra’ in quel di Marassi!

Quest’anno il campionato sembra molto più equilibrato: le neopromosse hanno già raccolto punti e hanno tutte squadre estremamente competitive. A Marassi, quindi, non sarà una passeggiata per la squadra azzurra. Rudi Garcia, tuttavia, avrà sicuramente voglia di ripartire e di dare così l’assalto alle due milanesi, impegnate nel super derby.

La pausa delle Nazionali è sembrata lunghissima: i tifosi aspettavano con ansia il ritorno del campionato. Kvaratskhelia ha voglia di rilanciarsi: il georgiano non segna gol ufficiali da diversi mesi. Il Genoa, in tre turni, ha conquistato una straordinaria vittoria all’Olimpico proprio con la Lazio: i ragazzi di Gilardino, però, hanno anche perso 4 a 1 contro la Fiorentina all’esordio (a Marassi, in casa) e 1 a 0 con il Torino con gol allo scadere Radonjic (una vera perla).

QUI GENOA:

Due i dubbi per Gilardino che dovrebbe continuare a schierarsi con la difesa a 4. Davanti a Martinez favoriti Bani e Dragusin nel mezzo, Vasquez e uno tra Sabelli o Martin (questo il primo ballottaggio) sulle fasce. A centrocampo Strootman e Frendrup mentre il secondo dubbio vede Badelj in vantaggio su Thorsby in mediana. Il 4-3-2-1 sarà completato da Gudmundsson e Malinovskyi dietro a Retegui.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Malinovskyi; Retegui. All.: Gilardino. . A disposizione: Leali, Sommariva, Matturro, Haps, De Winter, Martin, Hefti, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Puscas, Ekuban.

QUI NAPOLI

Garcia deve fare i conti con alcuni imprevisti accaduti con le nazionali. Sarà out per infortunio Politano mentre Anguissa e Olivera si sono riuniti tardi alla comitiva. Per questo, nel 4-3-3 davanti a Meret quasi sicuramente ci sarà Mario Rui, alla prima dal 1′. Completano la retroguardia Di Lorenzo, Rrahmani ed è vivo il ballottaggio tra Natan e Juan Jesus. Sembrava essere arrivato il momento del neo-acquisto ma forse il suo debutto è rimandato. A centrocampo nessun dubbio con Zielinski, Lobotka e Anguissa che dovrebbe aver smaltito il jet lag. In attacco con Kvara e Osimhen l’altro ballottaggio: Elmas parte in pole e può essere lanciato dall’inizio, ma Lindstrom, Raspadori e il recuperato Politano lo insidiano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Garcia. . A disposizione: Contini, Idasiak, Zanoli, Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Politano, Simeone, Raspadori.

GENOA-NAPOLI, L’ARBITRO

La gara sarà diretta dall’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Gli assistenti saranno Bresmes e Scarpa.

IV Uomo Feliciani.

Mentre al VAR ci saranno Marini e Paganessi.

Calcio d’ inizio dunque alle 20:45, con persemprenapoli.it, ed il vostro Caracciolo Rosario, che vi racconteranno le azioni salienti della gara e, si spera, una vittoria degli azzurri che farebbe ripartire in campionato, dopo il passo falso contro la Lazio dell’ ex Sarri, oltre che dare spinta alla gara di Champions di Mercoledi contro lo Sporting Braga in Portogallo. Appuntamento a piu’ tardi allora, vi aspetto numerosi e pronti a tifare per i colori azzurri! Ricordate, 20:45…persemprenapoli…per voi!

