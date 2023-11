DIRETTA LIVE di PSN, Napoli-Empoli: Garcia Ora bisogna vincere!

Napoli-Empoli 12:30 stadio Maradona

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla Diretta Live Napoli -Empoli, 12^ di campionato, in compagnia di persemprenapoli.it, ed il vostro Caracciolo Rosario, che vi terra’ aggiornato in tempo reale su tutta la gara del Maradona,

Dicevamo che sarà lo stadio delle grandi occasioni quello che accoglierà Napoli ed Empoli: si gioca domani, oggi alle 12:30 al Maradona. Sold-out e tutti pronti a sostenere la squadra, dopo il pareggio interno in Champions contro l’Union di Berlino

La 12^ di Serie A, soprattutto dopo il pari del Milan a Lecce, da 0-2 a 2-2 ed il 3 a 2 dei pugliesi annullato dal Var, obbliga gli azzurri alla vittoria contro i toscani quest’oggi, sarebbero terzi, ma vanno fatti i conti con una squadra avversaria assetata di punti e che vuole certamente portare a casa almeno un pari.

Il momento e difficile per entrambe, ma in casa Napoli suonano sirene di esonero per Rudi Garcia, che finora non e’ riuscito ancora a dare un identita’ di gioco ad una squadra che sembra essersi smarrita’ sia nella voglia che nel gioco collettivo, differenza che lo scorso anno gli ha consentito di vincere il 3° titolo della sua storia.

Napoli, Ultima chance per Rudi Garcia?

Buone notizie per Rudi Garcia che potrà contare su Rrahmani: il difensore non andrà in nazionale e potrà quindi rimanere al suo posto nella linea di difesa con Natan, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. Centrocampo titolare per i partenopei con Anguissa e Zielinski ai lati di Lobotka, confermato l’attacco Politano–Kvaratskhelia–Raspadori.

Napoli, Garcia non cambia e si affida al gruppo “storico“

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Garcia. A disp.: Gollini, Contini, Mario Rui, J. Jesus, Ostigard, Zanoli, Demme, Elmas, Cajuste, Lindstrom, Gaetano, Simeone, Zerbin. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen.

Empoli, Andreazzoli prova lo sgambetto...

Andreazzoli, invece, dovrà fare a meno di Baldanzi infortunato: può agire Cancellieri trequartista o in alternativa Bastoni con l’avanzamento di Maleh. Scalpitano in panchina Maldini e Shpendi, confermata la coppia d’attacco Caputo–Gyasi.

Empoli, questo il probabile undici scelto da Andreazzoli

(4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri; Caputo, Gyasi. All.: Andreazzoli. A disp.: Caprile, Perisan, Bereszynski, Guarino, Ranocchia, Fazzini, Bastoni, Kovalenko, Maldini, Cambiaghi, Shpendi, Destro. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Pezzella, Walukiewicz, Baldanzi.

Napoli- Empoli ecco la disgnazione arbitrale

ad arbitrare la gara sarà Alessandro Prontera di Pinerolo

coadiuvato da Vivenzi di Brescia e Garzelli di Livorno.

Francesco Cosso di Reggio Calabria il IV uomo

mentre al Var siederanno Paolo Mazzoleni di Bergamo ed Eugenio Abbattista di Molfetta.

Napoli-Empoli, La Cronaca…

Dunque una gara fondamentale per gli azzurri contro i toscani, che devono assolutamente far risultato vista la frenata rossonera a Lecce, ma anche la mini fuga della Juventus, in attesa dell’ Inter che sfidera’a San Siro il Frosinone. Quindi vi attendo numerosi per sostenere gli azzurri in questo delicato quanto importante match, prima della sosta e del ciclo di ferro che tocchera’ affrontare al Napoli alla ripresa ricordiamolo subito Atalanta, Real, Inter, la sola gara al Maradona, e Juventus. In attesa del risultato di oggi, oltre che il probabile esonero di Garcia se le cose dovessero precipitare.

Ma ora condentrati e convinti a supportare il Napoli, e persemprenapoli ed il vostro Caracciolo Rosario, saranno qui per voi, ad aggiornarvi minuto per minuto. Vi aspetto al calcio d’ inizio delle 12:30…mi raccomando non mancate!

Formazioni Ufficiali di Napoli-Empoli

Ecco gli 11 titolari scelti da Rudi Garcia per la gara di Serie A del Napoli contro l’Empoli. Fuori Kvara e Zielinski

MERET ALEX 1

DI LORENZO GIOVANNI (k) 22

RRAHMANI AMIR 13

ØSTIGÅRD LEO 55

OLIVERA MATHÍAS 17

ANGUISSA ANDRÇ 99

LOBOTKA STANISLAV 68

ELMAS ELJIF 7

POLITANO MATTEO 21

RASPADORI GIACOMO 81

SIMEONE GIOVANNI 18

Ecco invece l’11 scelto da Andreazzoli:

BERISHA ETRIT 99

BERESZYŃSKI BARTOSZ 19

ISMAJLI ARDIAN 34

LUPERTO SEBASTIANO (k) 33

CACACE LIBERATO 13

MALEH YOUSSEF 29

RANOCCHIA FILIPPO 22

FAZZINI JACOPO 21

CAPUTO FRANCESCO 9

CAMBIAGHI NICOLÑ 28

CANCELLIERI MATTEO 20

Quindi fuori Kvara e Zielinski e dentro Elmas e Simeone, il 4-2-3-1 dove si gioca tutto…anche se il futuro potrebbe essere non cosi buoi per il tecnico francese…

Rudi Garcia deve far fronte a un forfait dell’ultim’ora nel match contro l’Empoli. Il Napoli perde il suo portiere titolare: Alex Meret ha accusato un lieve affaticamento al polpaccio sinistro durante il riscaldamento e non sarà della partita, non andrà neanche in panchina. Al suo posto ci sarà il vice Pierluigi Gollini

Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, la pioggia e incessante, ma si partira’ a breve. Siamo in attesa del fischio d’ inizio del Sig. Prontera di Pinerolo e comincera’ Napoli–Empoli!

Partita Napoli–Empoli…

3′ Subito possesso palla prolungato dei padroni di casa, con capitan Di Lorenzo molto attivo sull’out di destra. Cacace oggi avrà un cliente molto scomodo da arginare..

4′ Buona trama offensiva del Napoli. Lobotka ricama per Olivera, mandandolo al cross. Sfortunato però il terzino degli azzurri, perché l’ultimo tocco è suo e così sarà rimessa dal fondo per l’Empoli.

5′ Fazzini cerca l’imbucata per la profondità di Caputo, ma il bomber dell’Empoli parte in posizione di offside e si ferma così l’azione della squadra ospite.

7′ Bell’iniziativa personale di Cambiaghi, il quale scappa sulla destra, rientra e mette in mezzo un ottimo cross per i compagni. A centro area, Caputo non ci arriva per un soffio, così Gollini può fare sua la sfera con una comoda presa in due tempi.

8′ Ci prova Rrahmani. Destro dalla lunga distanza, a coronamento di un altro possesso palla prolungato dei padroni di casa, ma conclusione da dimenticare. Palla altissima sopra la traversa della porta difesa da Berisha.

10′ ta crescendo molto l’Empoli. Cancellieri fa tutto bene sulla sinistra e cerca il rimorchio in area di un compagno, ma Anguissa interviene molto bene nello spezzare la trama degli ospiti.

11′ OCCASIONE NAPOLI. Triangolo tra Di Lorenzo e Politano, col capitano che si sovrappone scappando a Maleh e poi, praticamente dal fondo in area, cerca un cross forte rasoterra su cui Berisha è imperfetto. Si salva però l’Empoli spazzando via, poi fallo di Ostigard.

12′ OTTIMO BERISHA! Politano ancora sontuoso nel rientrare e, dal limite, cercare un mancino a giro molto insidioso. L’estremo difensore dell’Empoli si supera, distendendosi alla sua destra e deviando in angolo con un ottimo intervento.’

13′ CLAMOROSO BERISHA! Sugli sviluppi del corner, Anguissa svetta di testa in area e schiaccia l’incornata a botta sicura. Il portiere ospite però si supera con un riflesso felino e gli nega la gioia del gol: intervento davvero spettacolare.

16′ Altra fuga di Cancellieri sulla sinistra, Gollini scivola nel tentativo di rientrare tra i pali e il Napoli resta un po’ in apprensione. Ottima però la chiusura difensiva di Rrahmani sul cross dello stesso Cancellieri.

