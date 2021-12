Il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo, stamattina, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

Innanzitutto, ha parlato della sua continuità d’impiego: “Gioco sempre? Mi piace giocare a calcio. Prima di essere il mio lavoro è la mia passione, è tutto per me. Giocherei sempre, tutte le partite. La stanchezza quando ci sono partite ravvicinate si sente, ne mancano due e poi riposiamo un po’. Ma il resto prevale su tutto, anche sulla stanchezza.”

Ha, poi, commentato la sconfitta casalinga con l’Empoli, e, in generale, il momento duro che sta vivendo la squadra: “Ci tenevamo a riprendere il nostro percorso con una vittoria in casa. Dispiace non aver concretizzato le palle gol che abbiamo avuto e dispiace aver preso questo gol un po’ rocambolesco, venuto dal nulla. Dobbiamo rimetterci subito in carreggiata, domenica ci aspetta una partita difficile e dobbiamo rispondere dopo le prestazioni delle ultime settimane. Gli applausi ci hanno fatto piacere, li abbiamo ricevuti nonostante la sconfitta. Anche se i risultati non stanno venendo dalla nostra parte dobbiamo continuare così perché il percorso intrapreso è quello giusto. Vero che abbiamo assenze importanti ma chi scende in campo lo fa nella maniera giusta. Col Leicester abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Ripeto: abbiamo perso due partite ma la strada è quella giusta.”

Ha menzionato il ritorno di Spalletti dopo la squalifica: “Sicuramente avere in panchina il mister è diverso. Ci dà maggiori sicurezze, una spinta in più. Però c’è uno staff di altissimo livello, non penso affatto che dipendano da questo le due sconfitte. Dispiace, ma guardiamo avanti.”

Sulla partita contro il Milan di domenica e sul duello con Theo Hernandez: “Andremo là per fare la nostra partita e cercare di portare a casa la vittoria. Anche il Milan sta facendo molto bene e sarà una partita difficile. Cercheremo di mettere in campo tutta la nostra qualità. Sicuramente Theo è un grande calciatore, lo sta dimostrando in questi anni. Ma la partita è Milan-Napoli, non Theo-Di Lorenzo. Dobbiamo limitare le loro qualità e mettere in campo tutte le nostre.”

Sul sorteggio col Barcellona: “Sarà tutt’altra partita (rispetto a quelle disputate con Gattuso ndr) vedremo come ci arriveremo, dovremo essere tutti al 100%. Vogliamo passare il turno e accedere agli ottavi. Sarà uno scontro difficile.”

