ADL twitta euforico: “Bravo Gattuso, brava la squadra…”

Al termine della gara con lo Spezia, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è congratulato con la squadra per il rotondo successo, che issa al secondo posto in classifica gli azzurri. Seppur provvisoriamente, in attesa che la 35^ giornata di Serie A si completi con i risultati di domani.

Con il classico cinguettio su Twitter, ADL ha voluto ribadire il suo sostegno allo staff tecnico ed al gruppo:”Bravo Gattuso, brava la squadra… Bravi i goleador Zielinski, Lozano e Osimhen“.

Insomma, nonostante continui il silenzio stampa, l’uso dei social media non è stato ancora censurato. Anzi, dopo il brillante 4-1 inflitto allo Spezia di Vincenzo italiano, il numero uno del club partenopeo ha rimarcato proprio attraverso il profilo Twitter la sua soddisfazione.

