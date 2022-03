Daniele Adani: “Il Maradona deve essere l’arma in più, non il limite”.

Nell’edizione odierna della Gazzetta Dello Sport, sulle pagine dedicate al Napoli di ADL, Daniele Adani, ex calciatore ad oggi opinionista sportivo, ha rilasciato un’intervista sulla squadra di Spalletti, analizzando i punti deboli e forti degli azzurri.

La legenda chiamata Maradona

Lele Adani non ha mai nascosto la profonda ammirazione nei confronti dell’idolo simbolo del calcio napoletano, Diego Armando Maradona, un nome che oggi intitola lo stadio di Fuorigrotta.

Tutta via il Napoli, non sembra stia affrontando con lo spirito giusto questo campionato. Quattro sconfitte, l’ultimo con il Milan. ” Inaccettabile, il Maradona deve essere l’arma in più, non un limite»

Il gioco del Napoli

Durante l’intervista, Adani ha cercato di descrivere il gioco degli azzurri, dichiarando: “Il Napoli ormai da un decennio ha uno stile riconoscibile. Vuole il dominio del gioco attraverso il fraseggio, occupa la metà

campo avversaria tenendo un baricentro molto alto. Ma per come gioca, soprattutto in casa, crea e segna troppo poco. Così a volte subentra un po’ d’ansia, di braccino corto e le cose riescono meno bene”.

“Dal punto di vista del gioco, solo il Barcellona ha messo sotto il Napoli al Maradona per 90’. E in Italia, l’Inter per un tempo.”

Adani e la descrizione di Osimhen

Una domanda chiesta all’ex centrocampista e stata in merito alle prestazioni in casa e in trasferta.

Perché il Napoli rende meglio fuori casa che in casa? La risposta di Adani si chiama Victor Osimhen.

“La più grande sfida di Luciano Spalletti, per sua stessa ammissione a inizio stagione, era trasformare Osimhen in un attaccante totale e credo che ci riuscirà. Ma ad oggi i il percorso non è ancora completato.”

Adani è convinto che l’attaccante possa diventare un fuoriclasse, ma per riuscirci ha bisogno di tanto lavoro.

“Negli spazi è devastante, ma nello stretto deve migliorare. Un punto su cui Spalletti sta lavorando è nel gioco associativo coi compagni spalle alla porta, la postura nel ricevere palla, la pulizia nella sponda. Il

Napoli era abituato a Higuain e Mertens, che sapevano esaltarsi in situazioni in cui Osimhen, invece,

fatica. Per ora, il nigeriano è focalizzato ancora sull’ultimo movimento, quello per andare a fare

gol»

In merito al Capitano Insigne

L’unico giocatore che ha reso più in casa che in trasferta è Lorenzo Insigne, il capitano degli azzurri.

“A Verona è partito in panchina, ma io a uno come lui non rinuncerei mai. Per Insigne i prossimi due mesi e mezzo sono i più importanti della carriera. Ha fatto una scelta, quella di andare a Toronto a fine campionato, ma ha fatto sì che le sue responsabilità aumentino ancora di più in questo finale di stagione: è la sua ultima chance per vincere lo scudetto nella sua Napoli e la squadra può riuscirci solo se lui è nella sua versione migliore»

Le ultime parole in merito all’Udinese

La prossima partita che il Napoli dovrà affrontare sarà contro l’Udinese, una squadra complessa e agguerrita.

“Il Napoli deve preparare la partita soprattutto nella fase di non possesso palla, con le letture dei centrali in difesa e l’attenzione dei terzini perché l’Udinese difende bene, ma sa anche accompagnare con più uomini nelle ripartenze. Se ti scopri, sa punirti.”

Secondo Adani il Napoli di Spalletti se vuole vincere lo scudetto non può più permettersi di sbagliare:

” Non si scappa”

