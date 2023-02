Cucchi: “Sui giornali si parla troppo poco del Napoli…”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Riccardo Cucchi. Il giornalista ha parlato del Napoli che sta facendo un percorso straordinario ma che viene poco celebrato sui giornali.

“È un grande Napoli e sono sorpresa che non se ne parli a sufficienza. Ho visto i giornali e non si parlava del Napoli, una squadra che sta facendo qualcosa di straordinario che forse non ha mai fatto nessuna squadra. Stiamo parlando di una squadra che è a +15 sulla seconda, miglior difesa, miglior attacco, ha in rosa il capocannoniere. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibili e probabilmente di irripetibile. Si parla di altri temi che sono interessanti che riguardano Juventus, Milan e Inter, ed è assurdo vedere che non si fa un approfondimento su questa stagione del Napoli, che potrebbe entrare nella storia arrivando ad un punteggio irripetibile. Anche con la Cremonese ha vinto in modo non semplice ma che è sembrato semplicissimo, perché il Napoli rende tutto semplice. Il Napoli domenica ha vinto con fatica, una vittoria costruita con la testa, ed è quello che il Napoli ha quest’anno”.

Sulla Champions

“Sono convinto che il Napoli debba crederci nella Champions. Potrebbe essere avvantaggiato dal fatto che in campionato ha maggior sicurezza e penso che possa far bene perché ha un calcio spettacolare. È superiore alla squadra tedesca, ma anche ad altre che sono ancora in Champions”.

