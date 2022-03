Crippa su Radio KissKiss: “Napoli ha le caratteristiche per arrivare infondo”

Si parla ancora di coraggio, ma anche di capacità, queste sono le parole chiave dell’intervista rilasciata durante la trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss dall’ex azzurro Massimo Crippa.

Le sue parole

“Il Napoli ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo e giocarsi lo scudetto. Il calendario è alla portata del Napoli dopo la gara col Milan. Quella di domenica sarà una gara da vincere a tutti i costi e vedo che c’è tanto entusiasmo. Adesso sta alla squadra di Spalletti portare a termine la vittoria dello scudetto.”

In merito alle condizioni fisiche e di gioco delle altre squadre…

“Ieri ho visto il derby ed il Milan a livello fisico sta bene, ma l’Inter non l’ho vista tanto bene. I nerazzurri sono in netta difficoltà, forse il calendario può dargli una mano.“

Due parole di Barella e Giroud…

“Barella? Mi piace tantissimo, è un perno dell’Inter e dell’Italia, ma sta attraversando un periodo di appannamento. Spero non si riprenda in queste prossime giornate. Giroud? Ci sarà Koulibaly ad occuparsene, non mi preoccupa”

