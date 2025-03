Corsa scudetto: il calendario di Napoli, Inter e Atalanta a confronto

La corsa scudetto entra nel vivo; con tre squadre – Inter, Napoli e Atalanta – racchiuse in appena tre punti, gli equilibri al vertice della classifica di Serie A possono cambiare di giornata in giornata. Gli ultimi risultati di Serie A, costantemente consultabili su siti specializzati, testimoniano come i nerazzurri di Simone Inzaghi e la compagine azzurra abbiano rallentato (rispettivamente, 7 e 4 punti nelle ultime 5 giornate), consentendo all’Atalanta di ridurre il distacco dal primo posto.

La lotta per il titolo, quindi, è ancora apertissima; analizzando il calendario delle tre contendenti, si evince come non manchino le insidie e gli ‘incroci’ pericolosi, a cominciare da Atalanta – Inter in programma alla 29^ giornata. Un altro fattore che potrebbe incidere sul rush finale per la corsa allo scudetto è rappresentato dal fatto che soltanto l’Inter è ancora in corsa sia per la Champions League che per la Coppa Italia. Di conseguenza, i tifosi del Napoli guarderanno con particolare interesse ai risultati Champions League della squadra nerazzurra, impegnata nel doppio confronto contro il Feyenoord. In aggiunta, l’Inter dovrà affrontare il Milan nel doppio derby di semifinale di Coppa Italia, con la semifinale di ritorno che si ‘incastrerà’ tra le gare contro Bologna e Roma. Nel nostro approfondimento, quindi, vediamo in dettaglio quali saranno i prossimi impegni in campionato delle prime tre squadre in classifica.

Inter (1°, 58 punti)

Il calendario dei nerazzurri non appare particolarmente complesso ma, allo stesso tempo, non è privo di insidie. Dopo il match interno contro il Monza (28^ giornata), la squadra allenata da Simone Inzaghi sarà ospite dell’Atalanta nel big match del 29esimo turno; a seguire, un trittico tutto sommato abbordabile, in cui la Beneamata affronterà, nell’ordine, Udinese in casa (30^), Parma al Tardini (31^) e Cagliari a San Siro (32^). Le due giornate successive potrebbero essere potenzialmente decisive: alla 33^ giornata, infatti, l’Inter farà visita al Bologna, verosimilmente ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. A seguire, Inter – Roma (34^), prima di due gare interne consecutive; alla 35^, infatti, i nerazzurri saranno impegnati nuovamente a San Siro, contro l’Hellas Verona. Alla terzultima giornata è in programma Torino – Inter, che precede l’ultimo match casalingo (quello contro la Lazio). Infine, Como – Inter per l’ultimo turno di campionato.

Napoli (2°, 57 punti)

Il cammino degli azzurri sembra invece concentrare le maggiori difficoltà nei match in programma a marzo. Il primo impegno del mese è quello in casa contro la Fiorentina (28^), reduce peraltro dalla trasferta di Conference League in casa del Panathinaikos. A seguire, il Napoli sarà impegnato al ‘Penzo’ contro il Venezia (29^) che, nonostante la posizione in classifica, ha dimostrato di essere in buona forma nelle ultime uscite. Una settimana più tardi, al Maradona è in programma Napoli – Milan, big match del 30° turno di campionato; successivamente, gli azzurri se la vedranno contro il Bologna in trasferta, probabilmente uno dei passaggi chiave del finale di stagione.

Dopo il match del Dall’Ara, infatti, il calendario degli azzurri prevede 4 gare in casa e 3 lontano dal Maradona; la squadra di mister Conte ospiterà l’Empoli alla 32^ giornata, poi sarà impegnata a Monza (33^) prima di ricevere la visita del Torino (34^). La trasferta di Lecce (35^) sarà la prima gara di maggio, seguita dal match interno contro il Genoa (36^). L’ultimo impegno esterno sarà al ‘Tardini’ contro il Parma; infine, il Napoli chiuderà il campionato in casa contro il Cagliari.

Atalanta (3°, 55 punti)

Quello dei bergamaschi è, almeno sulla carta, il calendario più complicato. I nerazzurri di Gasperini dovranno infatti affrontare un trittico di gare estremamente impegnative: le trasferte in casa di Juventus (28^) e Fiorentina (30^), intervallate dal big match casalingo contro l’Inter (29^). A seguire, altre tre partite contro squadre di alta classifica: alla 31^ giornata è in programma Atalanta – Lazio, che precede un altro impegno interno, quello contro il Bologna per il 32° turno di campionato. A chiudere, la trasferta in casa del Milan alla 33^. In realtà, le insidie di calendario per la Dea non sono finite: dopo le gare contro Lecce e Monza (la prima tra le mura amiche, la seconda fuori casa), l’Atalanta riceverà la visita della Roma alla terzultima giornata; il match metterà certamente in palio punti decisivi per i rispettivi obiettivi. I bergamaschi concluderanno poi la stagione in casa contro il Parma dopo aver affrontato il Genoa al Ferraris.

https://www.facebook.com/PSNapoli