Chiellini, la Reticenza. Juve capitolo quarto

L’inchiesta si chiama Prisma ed è in carico alla procura di Torino.

Abbiamo provato a spiegare i “capi d’accusa”.

Aggiotaggio, falso in bilancio e plusvalenza.

Niente di eccessivamente tecnico, semplicemente un’idea più chiara.

Visto che il passare dei giorni, porta alla visione dei fatti, nuove accuse e nuovi fatti, oggi, affrontiamo il termine Reticenza.

Atteggiamento di eccessiva cautela nel parlare.

È ciò di cui sono “accusati” due pezzi da novanta della Juve di recente passato.

Chiellini e Buffon.

Alle domande degli inquirenti, i due sono stati generici ed evasivi.

Buffon si è chiuso in grigio non ricordo.

Chiellini è “accusato” di esser stato una sorte di ponte tra la società ed i calciatori.

Una specie di brooker.

Ufficiosamente il Covid, aveva spezzato in due il campionato, gli affari Juve erano in crisi profonda e la società aveva chiesto ai suoi calciatori di fare un passo indietro. Passarsi una mano per la coscienza e rinunciare a circa 4 mensilità, in uno spirito aziendale.

Uno sventolato stile Juventus.

Gli inquirenti della procura di Torino non hanno creduto alla favoletta. Sono certi cge nessuno abbia rinunciato a nulla. Credono che gli stipendi siano stati pagati in maniera anomala. Soldi distratti dal bilancio. Scritture private.

È un illecito.

Quel che si sta cercando di comprendere è la partecipazione di alcuni nuovi nomi alla vicenda.

Quali calciatori hanno partecipato all’operazione ed in qualità di cosa.

Lo vedremo passo passo. Proveremo a raccontarvi accuse e nuovi termini.

