Cannavaro: “Spalletti grande merito, non ha mollato mai”

Una schietta intervista quella di Fabio Cannavaro, ex giocatore nonché vincitore dei mondiali del 2006, pubblicata dal quotidiano Il Mattino.

L’ex campione mondiale ha cercato di analizzare le squadre in testa alla classifica, criticando aspramente il finto buonismo di alcuni allenatori, come Allegri, i quali sembrano che vogliano regalare lo scudetto alle squadre avversarie.

Tuttavia in merito al Napoli di Spalletti, Cannavaro è stato particolarmente esaustivo.

Di seguito riporte le sue dichiarazioni:

Le carte in regola del Napoli…

“Ha un gruppo compatto, che si conosce da anni. E Spalletti ha avuto un grande merito: non ha mollato

mai. E la squadra non ha perso contatto con la vetta della classifica anche nel momento buio. Eppure è in quelle settimane il capolavoro di Spalletti. Non ha consentito ai superstiti azzurri di darsi alibi»

La sconfitta con il Barcellona

“Vero che non è mai bello uscire dalle coppe europee, ma l’eliminazione da parte del Barcellona ha aiutato a rialzarsi in fretta: la testa è andata tutta alla corsa per lo scudetto. E le energie mentali sono

fondamentali.”

Perché il Napoli può vincere?

“Mi piace il fatto che stanno lì a provare le cose, cercano gli uomini tra le linee, sfruttano la profondità, sanno difendere”.

Due parole su Osimhen…

“Su quattro cross che gli fanno, ti fa tre gol. Per il suo senso della porta, per la sua spietatezza mi ricorda il mio amico Casiraghi. Poi ha coraggio: mette la testa, anche se si è rotto lo zigomo e quasi restava senza un occhio, senza mai pensarci su mezza volta”.

La miglior difesa della Serie A: Koulibaly

“Koulibaly è gigantesco e i risultati sono evidenti”.

