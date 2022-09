Campionato, Milan-Napoli primo Step!

Domenica 18 settembre il campionato vivrà una delle tappe più importanti di questo inizio di stagione. Si affrontano nel posticipo serale Napoli e Milan, entrambe imbattute, e le uniche big che hanno dato la sensazione di essere già lanciate, mentre le altre hanno spesso faticato o steccato. Sarà un grande show anche se alcuni dei protagonisti più attesi non ci saranno.

Milan-Napoli: Spalletti senza Osimhen infortunato

Spalletti non potrà contare sul suo bomber Victor Osimhen. Il nigeriano è stato vittima di un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi per un mese. Un grosso problema perché la sua fisicità è fondamentale per il gioco degli azzurri. Le alternative non mancano ma Raspadori, con il gol da tre punti con lo Spezia, sembra essere in forma smagliante, visto anche il gol , il primo in Champions per lui all’ Ibrox contro i Rangers, ed a quanto pare , la scelta del tecnico cadra’ su di lui dal 1′ minuto! Ma anche bene, ha fatto Simeone in Champions, gara di grande sacrificio del Cholito, ma crediamo, non tocchera’ a lui la titolarità’ nel primo match scudetto di San Siro. a lui giocare dal primo minuto. Tra gli azzurri non ci sarà nemmeno Demme fuori fino a fine mese.

Milan-Napoli: Leao sarà squalificato

La tegola per Pioli è arrivata a Marassi con l’espulsione Leao per doppia ammonizione. L’arbitro non ha avuto dubbi e ha estratto il cartellino rosso che non solo ha complicato la partita con la Samp, poi vinta, ma mette in grande difficoltà i rossoneri per la supersfida di San Siro. Il portoghese, MVP della scorsa stagione, non ci sarà e anche Rebic al momento è fuori dai giochi. Il croato proverà a recuperare, ma al momento non ci sono certezze.

L’attacco senza Ibrahimovic rischia di non poter avere a disposizione anche Origi. L’infortunio muscolare del belga costringerà Giroud a fare gli straordinari, visto che ha giocato anche la Champions, sostituito l’ultimo quarto d’ora da De Katalheer giocare anche in campionato. Oltre agli attaccanti Pioli non avrà a disposizione anche Krunic e Florenzi.

