Calciomercato: Parisi corteggiato dal Napoli. L’Empoli fissa il prezzo.

Notizia delle ultime ore vede protagonista il terzino sinistro dell’Empoli Fabiano Parisi. La Gazzetta dello Sport questa mattina racconta la sua valutazione che sembrerebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro.

“Il Napoli, soprattutto, e poi la Lazio sono le due società che stanno tessendo la tela con più interesse. Un po’ l’infortunio e un po’ perché l’Empoli non intende privarsi dei migliori, è probabile che tutto ciò che si semina a gennaio diventi raccolto dal primo luglio in poi. La società di Aurelio De Laurentiis quindi spazza via i dubbi e cercherà di anticipare la concorrenza. E per Fabiano vestire quella maglia potrebbe essere anche un tuffo al cuore. Lui irpino d’origine, nato e cresciuto in provincia di Avellino, ha vestito le maglie di Benevento e proprio Avellino prima del passaggio a Empoli”.

Caratteristiche tecniche

Classe 2000, Fabiano Parisi è un ottimo terzino sinistro con eccellenti doti tecniche e atletiche. Particolarmente abile in fase offensiva che d’attacco. E’ un giocatore che grazie al suo tiro mancino è adattabile anche come esterno in centrocampo.

Un ottimo giocatore per il Napoli di Spalletti che di sicuro ha bisogno di rinforzare la sua rosa in modo particolare nelle aree di difesa laterale.

A quanto pare Giuntoli non perde tempo, vuole trovare le occasioni giuste di compravendita in questa sessione di mercato. Nella lista dei nomi che il Napoli vorrebbe restano ancora Mathias Olivera e Reinildo Mandava.

Chissà se nel mese di luglio questi tre giocatori su citati non si alleneranno insieme nel campo del Konami Training Center di Castel Volturno.

