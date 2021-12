Calciomercato: In 6 fermi ai box..ma avanti i bilanci “gonfiati”!

Lazio, Empoli, Bologna, Cagliari, Genoa, Sassuolo., queste le sei squadre che oggi risultano essere impossibilitate ad operare, se non nelle cessioni, nella sessione invernale di mercato. A guardare i nomi, non di squadre da vertice, ma bensi’ medio-bassa classifica, mi sorge un dubbio sulla serieta‘ organizzativa, e mi limito a questo, della Lega nel non mensionare chi ha bilanci deficitari, vedi il caso plusvalenze a Torino, ed altre ancora non nominate da alcunche’. Ma parlando di mercato, mi chiedevo come mai quando il Napoli di De Laurentiis chiede informazioni su Boga ci sono 40 milioni di ostacoli, mentre se bussa la Dea solo 22 (con l ‘omaggio del fiocco regalo) ? E come mai,se la Juventus vuole Locatelli, puo’ acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023, con il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi ? Ma che roba e’ questa? E’ poi vogliamo parlare di Scamacca che tra poco vestira’ la maglia bianconera? Allora non e’ scandaloso dire che Il Sassuolo non e altro che una ” succursale” della Juventus? Oltre che la stessa Lega consenta di fare mercato a chi non puo’! Allora va rivalutata, ma solo per tale occasione, la posizione di Adl, perche’ se lui chiedono il doppio del valore del cartellino, mentre ad altri si fa decidere come pagarli e quanto, beh..forse forse a pensar male..pero’ probabilmente non si e’capito bene cosa significasse Co.Vi.Soc non e”acronimo della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio, bensi’ Condono Vigilanza Societa’Indebitate, un po’ come Robin Hood,che rubava ai ricchi per dare ai poveri, oppure era’ il contrario? va beh, comunque la metti, e sempre il Consiglio Federale che decide a maggioranza… e’ sappiamo tutti da chi e’ composta! Ma lo “spettacolo “ deve andare avanti, senza dimenticare il famoso Verona-Parma sull’asse Tanzi-Pastorello, 2010 se non erro, anche li la “vittima “fu il Napoli, ma come diceva il nostro grande Toto‘: “noi siamo quelli sotto lo stivale..siamo i suddisti..” meglio cosi’ almeno tra plusvalenze gonfiate, e bilanci deficitari senza alcun controllo, siamo almeno certi di non essere una Societa’ di comodo, ed in questo calcio come il nostro,e’ gia’ una grande vittoria!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati