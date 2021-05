Calcio e solidarietà, un aiuto per Nunzia

Tutti per Nunzia. Il NAPOLI CLUB AREZZO ‘O SARRACINO insieme all’amico Andrea Esposito sta organizzando una Lotteria per aiutare Nunzia, mamma e moglie di 52 anni, che deve subire un’operazione molto costosa, ma l’unica possibilità che ha per salvarle la vita.

Verranno messi a disposizione 10 ricchi premi dei nostri campioni del Napoli (Mertens, Zielinski, Koulibaly, Callejon, Maksimovic, Meret) tutto il materiale è stato indossato in gare ufficiali (maglie, pantaloncini, palloni). Il costo del mumero è di 10€.

Il regolamento: I primi 5 premi sulla ruota di Napoli. I secondi 5 premi sulla ruota Nazionale. Il primo estratto sulla ruota Nazionale sarà il 6° premio e così a scendere fino a l’ultimo estratto. L’estrazione sarà quella di sabato 22 Maggio 2021.

I PREMI: 1) Maglia Mertens, 2) Maglia Koulibaly, 3) Maglia Maksimovic, 4) Pallone Nazionale, 5) Maglia Allenamento, 6) Pantaloncini Oshimen, 7) Pantaloncini Zielinski, 8) Pantaloncini Fabian, 9) Pantaloncini Meret, 10) Pantaloncini Callejon.

Per partecipare basta fare un bonifico sul conto corrente del Club e specificare nella Causale (TUTTI PER NUNZIA) Coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente presso UniCredit (AREZZO) intestato al NAPOLI CLUB AREZZO ‘O SARRACINO: IT97Z0200814113000104914674. Per info: Andrea 3735078763 – Fiore 3395386589.

Vi ringraziamo per la fiducia e per il vostro sostegno Forza ragazzi uniti si vince sempre.

