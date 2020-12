By

Per il Napoli la trasferta di Cagliari della prossima settimana rappresenta la prima tappa post festività. Gli azzurri l’affronteranno consapevoli di quanto possa essere sconveniente un ennesimo stop, dopo gli inaspettati passi falsi che hanno accompagnato la squadra alla sosta natalizia.

Andiamo a vedere come potrebbe andare la partita tatticamente.

Dal punto di vista difensivo, la tendenza delle squadre di Eusebio Di Francesco è quella di prestare maggiormente attenzione alla posizione della palla, invece che marcare l’uomo.

Il riferimento, dunque, non è l’uno contro uno individuale. Bensì, la difesa posizionale di reparto.

Il ruolo essenziale dei terzini

Uno degli aspetti maggiormente interessanti del Cagliari attuale, però, è la scelta operata dall’allenatore di proporre un modulo alternativo al classico 4-3-3, utilizzato nelle sue precedenti esperienze professionali.

L’ex tecnico di Sassuolo, Roma e Samp non è un dogmatico. Così, la vena pragmatica quest’anno gli ha suggerito di orientarsi verso il 4-2-3-1, più congeniale agli uomini a sua disposizione.

Un ruolo fondamentale nella fase di possesso viene assegnato al lavoro dei laterali difensivi: Zappa a destra, e Lykogiannis a sinistra. Terzini discretamente dotati dal punto di vista tecnico, che favoriscono la manovra rossoblù attraverso la costruzione di continui triangoli in zona di rifinitura.

Dialogando in modo continuativo con i tre giocatori di qualità che contribuiscono a sostenere il centravanti: Nandez, Joao Pedro e Sottil.

Le due catene vengono alimentate sia indirettamente, che ribaltando il campo.

Nel primo caso, la giocata è sempre in avanti, verso il trequartista, che si abbassa in zona palla, e scarica all’accorrente mediano, lesto a imbucare centralmente. Piuttosto che restituirla “a specchio” al terzino.

L’alternativa alla verticalizzazione immediata, chiaramente, è lo sfruttamento del cambio gioco. Con il centrocampista centrale in possesso, che apre il fronte d’attacco, andando a trovare in ampiezza il terzino sul lato opposto.

Offensivamente il Cagliari poggia su Simeone

Ponendosi nelle condizioni migliori per sfruttare eventualmente anche la sponda di Simeone.

El Cholito, infatti, incide pesantemente nel gioco. Perchè occupa quel particolare spazio di campo compreso fra le linee di difesa e centrocampo avversarie. Ed essendo abile nel proteggere il pallone, collabora con i compagni alla risalita della squadra dal basso.

E’ significativo come, in entrambe le circostanze, con i suoi movimenti spalle alla porta, proprio l’argentino diventi l’elemento imprescindibile a determinare lo sviluppo offensivo dei sardi.

Da evidenziare, al contempo, la rapidità con cui gli altri offensive players, esclusi momentaneamente dal giropalla collaborativo con il centravanti, aggrediscono lo spazio, per allungare le linee difensive avversarie.

Queste sono le situazioni esplorate con costanza dal Cagliari, quando gestisce la palla. Che tuttavia, nel caso in cui non riesca a sviluppare in maniera armonica la sua proposta, ricorre a forme di attacco diretto.

In effetti, specialmente quando si trovano ad affrontare un avversario dal marcato accento aggressivo, portato per indole ad impostare una gara funzionale ad alzarsi molto in pressione, spingendosi fin dentro la trequarti altrui, l’obiettivo degli isolani è quello di liberare subito uno dei trequartisti.

Nulla da eccepire: attivare nel minor tempo possibile i riferimenti nei cd. half spaces – ovvero, i mezzi spazi – anche con palloni lunghi, diventa una priorità, se si vuole produrre un calcio basato sui movimenti in avanti alla ricerca dello spazio tra le linee.

Per approfondire

Segui anche PerSempreCalcio