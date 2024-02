Cagliari-Napoli: Azzurri alla conquista dei tre punti! Questo l’unico risultato possibile, per mister Calzona ed i suoi ragazzi, per non spegnere in via definitiva, la possibilità di conquistare un posto Champions per la prossima stagione.

Una gara certamente difficile, ma non impossibile, visto anche il momento della squadra allenata da mister Ranieri, ex tecnico azzurro negli anni 90, il quale dopo una serie di risultati negativi, aveva pensato anche alle dimissioni. Ma la squadra si oppose a tale scelta del tecnico romano.

Di fronte alla reazione dei suoi giocatori Ranieri si è convinto a rimanere, chiedendo però di lottare tutti insieme da qui a fine campionato per portare a termine la missione salvezza. I giocatori hanno chiesto di andare in ritiro, dimostrando devozione alla causa e soprattutto grande solidarietà e sostegno nei confronti del loro allenatore.

Cagliari-Napoli da qui si deve ripartire ma soprattutto Vincere!

Ma gli azzurri, che hanno dato cenni di ripresa nella gara di Champions contro il Barça, devono dimostrare continuità, e la gara di Cagliari deve essere il punto di partenza di un treno che non deve più fare scali, ma raggiungere la meta prefissa, cioè il 4°posto, dando vita ad una rimonta che darebbe a questa stagione, nata male, un senso di serenità e rispetto verso questa maglia, fin troppo vessata in questa stagione scellerata!

Il nuovo tecnico Calzona, che vuol dimostrare di non essere venuto a Napoli a pettinare bambole, pretende giustamente, grande impegno e determinazione, cosciente che il male degli azzurri è soprattutto di natura mentale!

Probabilmente, un risultato positivo a Cagliari, darebbe autostima e certezza a questo gruppo, buon viatico per il seguito. Dunque domani, la parola d’ ordine dovrà essere una sola…Vincere per ripartire! E chissà che stavolta si sia imboccata la strada giusta

