Milan-Napoli, Turnover…Ma Mirato!

Dopo la splendida vittoria del Napoli in quel di Glasgow, in Champions League, ci si rituffa in campionato, ed è subito Milan-Napoli. infatti Domenica, alle 20:45, la settima di Serie A, presenta il primo match scudetto di questo torneo, “orfano” di due attori principali, Leao da una parte, ed Osimhen dall’ altra, ma senz’altro con il fascino che ne contraddistingue l’incontro.

Per quanto concerne gli azzurri, il primato in Champions League, dopo il Liverpool al Maradona, l’undici di Spalletti sbanca anche le Ibrox Park, affondando i Rangers di Van Bronkhorst, arrivano certamente carichi, e vogliosi di confermare questa striscia positiva prima della sosta per la Nazionale.

La gara di San Siro, troppo presto per definire decisiva, puo’ pero’ rappresentare quel cambio di passo che tanto si auspicano i tifosi partenopei. E Chiaro pero’, e va messo in conto, che la Champions puo’ lasciare anche strascichi psico-fisici, che ne potrebbero alterare la prestazione di qualcuno, ed ecco che torna vivo il famoso turnover

In realta’, e questo è stato chiarito anche contro lo Spezia, che deve essere fatto con un certo criterio, nel senso che ci sono calciatori imprescindibili, dove la loro assenza si e fatta sentire, e come, quando hanno, e si deve fare, tirato il fiato per far posto ad altri.

Turnover si…Ma Mirato

Se proviamo a fare un focus per reparto, c’e’ la conferma del ritrovato Meret, omaggiato anche dal tecnico Spalletti nel dopo Glasgow, certamente partira’ con la base solida dei 4 difensori, con la presenza di Mario RuI , unica incognita, pronto l’uruguaiano Olivera, non dimenticando che in questo reparto gli azzurri sono ben coperti anche in seconda linea!

A centrocampo non puo’ mancare, anche se non puo’ farle tutte, “robottino” Lobotka, metronomo superlativo di Spalletti, con Anguissa in gran forma, ma chiaramente monco di un sostituto di ruolo visto l’ infortunio di Demme, ancora fermo ai box.

In avanti si fa fatica a fare a meno di Politano, ormai “pedinato a vista” dal rilevatore di velocita’, vista la sua forma attuale, con il polacco Zielinsky che sta affrontando la sua migliore stagione in Italia, con Kwara che dovrebbe partire da titolare, in allarme il buon Zerbin, e con Raspadori che dovrebbe prendere il posto di Simeone, titolare a Glasgow, manchera’, come tutti sanno Victor Osimhen.

Ma ora tocca a Spalletti, che finora ha stupito tutti, con risultati e gioco di spessore elevatissimo, e con un gruppo, da lui forgiato, che e certamente ricco di gioventu’, ma con una mentalita’ atta alla crescita e lo sviluppo di un progetto vincente e longevo .Luci a San Siro allora, sta per cominciare Milan-Napoli!

