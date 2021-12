Bergomi: “Inzaghi ha fatto un bel lavoro, ma il campionato è lungo”

L’opinionista di Sky ed ex difensore Beppe Bergomi, durante Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, ha commentato questa prima parte di stagione e le situazioni delle big del campionato.

Sull’Inter e il lavoro di Inzaghi: “Ci facciamo sempre prendere dal momento, la squadra che ti prende di più l’occhio è l’Inter, per come interpreta la gara, fa un calcio totale, Inzaghi mi ha stupito , non pensavo potesse esprimere un livello di gioco così alto. Non dimentichiamoci che il campionato è lungo, i momenti di difficoltà e crisi arrivano per chiunque. […] Mi aspettavo un Inter più bloccata che ripartiva veloce, un pò come quella dello scorso anno che si poggiava su Lukaku. Adesso, se guardi le partite vedi fare il centravanti anche a Bastoni, le mezze ali creano la superiorità numerica e lavorano in maniera diversa, i quinti di centrocampo sono altissimi ed è costretta a giocare un calcio offensivo, anche perchè ha attaccanti che vengono incontro.”

Sulle inseguitrici: “Milan e Napoli stanno soffrendo tutte queste assenze e questi infortuni. Vero che chi ha giocato si è dimostrato all’altezza ma diventa fondamentale il recupero dei titolari. Il campionato è appassionante, oltre all’Inter sta benissimo anche l’Atalanta.”

Poi ha analizzato nel dettaglio il momento del Milan, in vista della partita di domenica: “Il Milan è una squadra che, se ti mancano Rebic o Leao che strappano e saltano l’uomo creando la superiorità numeri Poi le scelte a centrocampo in cui ha rinunciato Kessie e Tonali che hanno dei valori particolari, hanno pagato tutto questo costringendo la squadra a giocare solo su Ibrahimovic. Il Milan deve ritrovare tutta la rosa”

Infine, sempre a riguardo dello scontro diretto, ha parlato di uno dei probabili duelli: “Mi piace la sfida Di Lorenzo contro Theo Hernandez, il terzino del Napoli è il più forte che abbiamo in Italia. Titolare della nostra Nazionale, Campione d’Europa, insomma è il migliore. Anche perché un giocatore si valuta sul rendimento e lui le gioca sempre tutte con un buonissimo rendimento, fa qualche gol e sa fare bene le due fasi.”

