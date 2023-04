Baroni in conferenza: “Il Napoli arriverà in fondo alla Champions, arrabbiati per KO”

Il tecnico dei salentini ha commentato la sconfitta della propria squadra contro gli azzurri in campionato

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza commentando la sconfitta dei salentini contro il Napoli in campionato.

“Succedono sempre queste situazioni, è un momento in cui paghiamo sempre a caro prezzo gli episodi. Ma dobbiamo essere bravi noi a portarli dalla nostra parte. La squadra è viva e oggi ho fatto i complimenti a tutti. Questo è l’atteggiamento giusto. Questo momento ci sta mettendo alla prova, ma ne usciremo. Ne sono convinto. Lecce propositivo e Oudin vicino alla punta centrale? L’ampiezza questa squadra non deve tenerla con gli esterni, perché a destra hanno caratteristiche per venire dentro il campo. I terzini al cross ci arrivano. Ciò che mi fa piacere stasera è che la squadra si sia liberata del peso del gol. A volte creiamo occasioni, ma interrotte magari sul più bello. Abbiamo idee e oggi abbiamo tirato più del Napoli. La squadra c’è. Si lavora per questo, per continuare a essere competitivi. Ho visto più leggerezza e compattezza, siamo stati bravi anche nel palleggio. Siamo arrabbiati, ma allo stesso modo so che non bisogna perdere la fiducia”.

Sul primo gol del Napoli e la corsa scudetto

“Primo gol del Napoli? Era una palla inattiva, poi rigiocata su una seconda palla. Anche Ceesay nell’area del Napoli ha avuto una buona occasione. In questo momento siamo penalizzati, fino al gol del loro 0-1 non abbiamo subito nulla. Scudetto del Napoli? Nel tempo hanno costruito quello che stanno facendo adesso, bisogna fare i complimenti a giocatori, Spalletti, staff, direttore e società. Il campionato è ipotecato, per non dire altro, è una squadra che arriverà in fondo anche in Champions League. Complimenti”.

