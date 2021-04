Barbano: “Siamo stati ingenerosi, ma non vuol dire confermare Gattuso”

In diretta a “Punto Nuovo Sport Show“, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore Corriere dello Sport, soffermandosi su Gattuso.

“Siamo stati ingenerosi, ma non vuol dire che Gattuso debba essere l’allenatore del Napoli dell’anno prossimo”

“Ho imparato una cosa, che bisogna dare tempo agli allenatori cosa che in Italia non è proprio considerata. Il Napoli ieri aveva un linguaggio comune che non era quello dell’era Sarri. L’idea di sostituire Zielinski e Politano con Mertens e Lozano è una scelta di coraggio che, qualche mese fa, non mi sarei aspettato. Finalmente ha capito che questo Napoli può difendersi attaccando”.

