Bajrami: Una nuova promessa del Napoli?

Il nuovo nome aggiunto nella lista dei possibili candidati ad entrare nella rosa del Napoli è Nedim Bajrami, classe ’99, albanese di origine ma cresciuto, calcisticamente parlando, nella Grasshopper a Zurigo.

Caratteristiche tecniche

Bajrami è un centrocampista offensivo, anche se il suo ruolo prediletto è quello di trequartista. Tuttavia è un giocatore particolarmente adattabile tanto da essere in grado di giocare sia come mediano che come seconda punta.

Il Napoli vuole Bajrami

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla dell’interesse del Napoli ad acquistare il giocatore dell’Empoli, che nell’ultimo periodo ha dimostrato delle ottime doti tecniche. “Proprio il 22enne di Tetovo, nazionale albanese, si prospetta come la pista più accattivante. Anche perché il suo nome va a incastrarsi tra i piani del Napoli per il dopo Insigne nel settore a ridosso della prima linea. Nel 4-3-1-2 di Andreazzoli, Bajrami si colloca alle spalle delle due punte. Incursore e ispiratore. In questo campionato ha sommato 21 presenze di cui 13 dal primo minuto. Realizzando sei reti (tre rigori) e distribuendo 2 assist. Nella scorsa stagione è stato tra i trascinatori dei toscani nel salto in A: 5 reti realizzate e 8 passaggi-gol. È arrivato a Empoli nell’estate del 2019 dopo essersi messo in luce nel Grasshopper e anche nelle rappresentative giovanili svizzere (poi ha scelto di giocare per l’Albania)“.

In virtù dell’addio di Insigne dal Napoli, sembrerebbe che il giovane centrocampista sia il nome ideale per ricoprire il ruolo dello scugnizzo napoletano. Infatti le ottimi prestazioni del giocatore hanno cambiato il suo valore economico, portandolo ad un aumento esponenziale. Infatti sembrerebbe che l’Empoli abbia speso per questo giocatore una cifra che si aggira intorno agli 800 mila euro complessivi, a differenza del cartellino attuale valutato 10 milioni di euro.

Prima il Sassuolo ora il Napoli: Le volontà di Bajrami

Non solo il Napoli ha visto in Bajrami delle notevoli doti, anche il Sassuolo si era esposto per il suo acquisto. Infatti la squadra di Dionisi, dopo un incontro con la dirigenza, aveva dato l’approvazione all’ipotetico acquisto del giocatore. Tuttavia il talento albanese ha rifiutato l’offerta in quanto la sua volontà è quella di chiudere il campionato con l’Empoli.

Il Napoli quindi deve tenersi pronto per la sessione estiva di calciomercato per riuscire ad attirare a se il possibile erede di Insigne.

