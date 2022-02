Bagni: “Il Napoli sempre stata una squadra da scudetto”

Importanti parole di fiducia e apprezzamento quelle di Salvatore Bagni in merito al Napoli di Spalletti. Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport è stata riportata l’intervista integrale dell’ex calciatore, nella quale spiega il suo punto di vista in merito alla partita che si dovrà disputare sabato pomeriggio tra Napoli – Inter.

Il suo pensiero su Spalletti

Partiamo con l’analisi sull’allenatore azzurro Luciano Spalletti: “L’uomo simbolo del Napoli è sicuramente Luciano Spalletti. È stato subito chiaro, non si è nascosto, non ha costruito alibi, ha usato un linguaggio diretto. E poi che sia un grande allenatore non lo scopriamo adesso. “

Chi sono i giocatori che non ci aspettavamo?

C’è da dire che il Napoli, a differenza delle altre squadre di serie A, è quella che in assoluto sta lavorando meglio sia in campo che in allenamento. E’ necessario infatti, tener conto che il club azzurro, durante la sessione invernale di calciomercato, non ha proceduto a nessun acquisto, focalizzando le sue energie nel far migliorare i ragazzi della rosa partenopea. Ciò nonostante riesce a mantenere ben saldi i piedi in seconda posizione della classifica. Questo denota il grande lavoro dei ragazzi e dell’allenatore.

Bagni, in merito, ha speso bellissime parole per diversi giocatori del Napoli i quali sono usciti dalla loro comfort zone dimostrando quanto valgono: ” Mi viene da pensare a Lobotka, che gioca in maniera divina. È la dimostrazione di quanto Spalletti abbia inciso, liberando alcuni calciatori dai loro retro-pensieri: il Napoli avrà anche Ounas, aspettatelo perché sarà un nuovo acquisto, e poi ha avuto tanto da Petagna. Ma io aggiungerei pure Juan Jesus”.

Le previsioni Napoli – Inter

In merito al futuro, Bagni è stato piuttosto diretto: “Da questo match si può uscire con un pezzetto di titolo in tasca e anche con le ossa un po’ rotte. Non oso immaginare, dovesse andarle male, come starebbe una squadra che ha perduto il derby e poi lo scontro-diretto al Maradona“.

Anche ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha espresso la sua opinione in merito alla domanda: “Cosa può avere il Napoli più di Milan e Inter?” la sua risposta è stata piuttosto chiara: “Inter e Milan hanno la Coppa Italia da giocare. E’ vero anche che i rossoneri non hanno coppe europee. Vedremo cosa potrà fare l’Inter in Champions. In generale è un’Inter che finora ho visto bene ma ultimamente subisce qualche gol di troppo. Il Napoli subisce poco e segna, è una squadra più equilibrata.”

…Sullo Scudetto

Sempre ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, in merito alla questione scudetto è stato alquanto propositivo, dichiarando : “Già ad agosto lo avevo dato favorito per lo scudetto, dunque non mi meraviglia questa classifica. Lo dicevo perché è rimasto immutato e naturalmente inserivo pure l’Inter che veniva dalla conquista del titolo. Anche in difficoltà, con 6-7 assenze tra Coppa d’Africa e Covid, la squadra di Spalletti è seconda dimostrando che c’è un gruppo importante e un tecnico che sa il fatto suo”.

Insomma un ottimo Napoli per Bagni che spera e tifa per la vittoria del club azzurro.

